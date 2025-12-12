Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự ở Hà Tĩnh

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh, tham gia Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 12/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tham gia UBKT Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Trần Tú Anh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ghi nhận: trong quá trình công tác, trải qua nhiều cương vị, ông Trần Tú Anh luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, có phương pháp, kỹ năng làm việc tốt, quy tụ đoàn kết nội bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu mới đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị ông Trần Tú Anh tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, giữ vững bản lĩnh chính trị, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; đổi mới phương pháp, quy trình theo hướng chặt chẽ, khoa học, rõ trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số trong quản lý, theo dõi công tác kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu ông Trần Tú Anh phát huy vai trò quy tụ đoàn kết trong tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước mắt, ông Trần Tú Anh và cơ quan UBKT cần tham mưu kịp thời, đúng tiến độ, đúng chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy và chương trình năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tin tưởng, với năng lực và bản lĩnh được rèn luyện qua thực tiễn, ông Trần Tú Anh sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; cùng tập thể lãnh đạo UBKT thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức UBKT Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng hành cùng đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian tới.