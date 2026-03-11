Tổng Bí thư: Coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, Báo Nhân Dân cần tập trung cao hơn nữa vào những lĩnh vực tuyên truyền thật sự lớn, chiến lược, nói đúng, nói trúng, nói hay, thuyết phục; đặc biệt tập trung vào một số trục nội dung, trong đó, coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân...

Sáng 11/3, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của Báo Nhân Dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân. Ảnh: Minh Châu.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và đề xuất một số một nội dung nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 75 năm là một chặng đường rất đáng tự hào. Đây không chỉ là dịp để chúc mừng, ghi nhận, tri ân những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ người làm Báo Nhân Dân, mà quan trọng hơn, là dịp để cùng nhau nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, áp lực mới, thời cơ mới, nhất là làm rõ, Báo phải làm gì, đổi mới thế nào, đi đầu ở những lĩnh vực nào.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Châu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn giữ một vị trí rất đặc biệt, là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đó là một định danh chính trị rất cao, một trách nhiệm xã hội rất lớn. Đảng đánh giá cao những việc báo đã làm được trong nhiều năm qua; giữ được bản lĩnh chính trị, giữ được sự chuẩn mực, giữ được vị thế của một tờ báo Đảng ở tuyến đầu mặt trận tư tưởng, đồng thời có nhiều cố gắng đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng ảnh hưởng xã hội. Nhiều cách làm mới thời gian qua là tích cực, cần tiếp tục phát huy.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ những công việc lớn, có ý nghĩa chiến lược. Báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng, không thể làm theo cách cũ. Báo phải làm đúng, làm mạnh, làm chuẩn, làm sắc, thuyết phục, bao trùm; xác định rất rõ vị trí không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng. Báo phải là một trung tâm tư tưởng, một trung tâm chính luận, lực lượng có khả năng định hướng nhận thức xã hội, vì thế phải đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy, nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ, gần gũi về ngôn ngữ.

Tổng Bí thư lưu ý, báo tập trung cao hơn nữa vào những lĩnh vực tuyên truyền thật sự lớn, chiến lược, nói đúng, nói trúng, nói hay, thuyết phục; đặc biệt tập trung vào một số trục nội dung như: làm rõ con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đi sâu vào các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về văn hóa, con người, đạo đức xã hội, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực ứng xử, lối sống, ý thức công dân; nâng chất lượng tuyên truyền về đối ngoại.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Châu.

Báo Nhân Dân phải coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trung tâm, nhưng cách làm phải đổi mới mạnh mẽ; phải xây dựng lực lượng nòng cốt về đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng và trên báo chí chính luận một cách bài bản hơn; hình thành một lực lượng có khả năng phản ứng nhanh, có dữ liệu, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, với giới nghiên cứu lý luận, giới luật học, an ninh, quốc phòng, công nghệ và truyền thông. Điều quan trọng là đổi mới tư duy đấu tranh, phải chủ động dẫn dắt, giữ tính chiến đấu, tính xây dựng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình truyền thông đa phương tiện, rõ mục tiêu, có bản lĩnh, không chạy theo phong trào.

Tổng Bí thư cho rằng, thời gian qua Báo Nhân Dân đã có những bước đi đáng ghi nhận về chuyển đổi số, về sản phẩm đa nền tảng, cách trình bày hiện đại hơn, cần tiếp tục đi mạnh hơn và có nhịp điệu riêng, chuẩn mực riêng, vị thế riêng. Báo phải làm rõ hơn nữa tinh thần “ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân” trong điều kiện mới. Phải giữ rất nghiêm kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quảng cáo trá hình, tô hồng vô nguyên tắc, làm mờ ranh giới giữa thông tin chính trị-xã hội với lợi ích nhóm, lợi ích thương mại. Phải xây dựng đội ngũ thật mạnh, nhất là những cây bút chính luận, bút chiến, bình luận và lực lượng làm báo trong môi trường số.

Tổng Bí thư yêu cầu, Báo Nhân Dân cần có chiến lược rõ hơn về con người; phát hiện, đào tạo, sử dụng, trọng dụng những cây bút có bản lĩnh chính trị vững, tư duy lý luận sắc, hiểu thực tiễn sâu, văn phong tốt, khả năng tranh luận mạnh, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Cùng với đó, báo phải nâng chất lượng phối hợp chiến lược với các cơ quan báo chí lớn và các cơ quan tham mưu của Đảng; không chỉ là phối hợp đưa tin, mà phối hợp về chương trình nghị sự tuyên truyền lớn, phản ứng nhanh trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Báo phải rất quan tâm xây dựng những tác phẩm lớn, những chuyên đề lớn, những tuyến bài về Đại hội XIV của Đảng, 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh, về chặng đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về khát vọng phát triển đất nước…