Những 'cử tri đặc biệt' sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

TPO - Trong không khí cả nước hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác chuẩn bị cho “cử tri đặc biệt” - những học viên cai nghiện ở Nghệ An - đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Những ngày này, không khí tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Bên trong khuôn viên cơ sở, các khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, về quyền và nghĩa vụ của cử tri được treo trang trọng.

Bên cạnh các hoạt động học tập, lao động trị liệu và rèn luyện thể chất, nhiều học viên đang háo hức chờ đợi một sự kiện đặc biệt – được tham gia bỏ phiếu trong ngày hội bầu cử của đất nước. Với họ, đây không chỉ là quyền công dân mà còn là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình làm lại cuộc đời.

Cán bộ công an tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử đối với người cai nghiện.

Tại khu sinh hoạt chung của cơ sở, những buổi tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ của cử tri được tổ chức đều đặn. Các cán bộ quản lý, giáo dục giải thích cho học viên về ý nghĩa của bầu cử, cách thức bỏ phiếu cũng như trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn người đại diện cho mình. Nhiều học viên chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận và đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn quy trình bầu cử.

Anh P.M.H (trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên anh được tham gia bỏ phiếu trong khi đang điều trị cai nghiện. Trước đây, vì sa vào con đường nghiện ngập, anh từng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống, trong đó có việc thực hiện quyền công dân của mình. “Được các cán bộ thông tin và hướng dẫn, tôi cảm thấy rất xúc động. Dù đang trong quá trình cai nghiện, chúng tôi vẫn được quan tâm, tạo điều kiện thực hiện quyền bầu cử như mọi công dân khác”, anh H. nói.

Các học viên cai nghiện tìm hiểu thông tin về các đại biểu ứng cử.

Không chỉ riêng anh H., nhiều học viên tại cơ sở cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước. Với họ, lá phiếu không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là sự ghi nhận rằng họ vẫn là một phần của xã hội, vẫn có cơ hội thay đổi và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Trung tá Trần Hồng Quân, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xác định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử trên địa bàn triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định.

Qua rà soát, đơn vị đã lập danh sách 304 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử, trong đó có 328 học viên đang cai nghiện tại cơ sở. 24 người không đủ điều kiện bầu trong đó có 14 người không tìm thấy Căn cước công dân, được người nhà bầu hộ tại địa phương; 4 người dưới 18 tuổi và 6 người ra trước ngày 15/3.

Cán bộ cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 phổ biến quy trình bầu cử cho các học viên.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, cơ sở đã phối hợp với chính quyền địa phương nơi các phân khu đóng quân rà soát danh sách những học viên đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bầu cử theo đúng quy định.

Song song với đó, các phương án đảm bảo an ninh, trật tự cũng được xây dựng chặt chẽ. Khu vực bỏ phiếu được bố trí phù hợp với điều kiện của cơ sở, đảm bảo thuận tiện cho học viên tham gia nhưng vẫn giữ nghiêm kỷ luật, nội quy. Các cán bộ cũng động viên học viên giữ tinh thần ổn định, tham gia bầu cử nghiêm túc và đúng quy định.

Các học viên cai nghiện đang háo hức chờ đợi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Theo Trung tá Quân, việc tạo điều kiện cho học viên thực hiện quyền bầu cử còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt giáo dục. “Đây là dịp để mỗi học viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của công dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quyết tâm thay đổi bản thân. Khi cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng của xã hội, nhiều học viên có thêm động lực để cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng”, Trung tá Trần Hồng Quân chia sẻ.

Ngày bầu cử đang đến gần, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước trở nên rộn ràng, khắp nơi lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm kỳ vọng. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An, những “cử tri đặc biệt” cũng đang háo hức chờ đợi thời khắc được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Mỗi lá phiếu là một quyền công dân.

Dù ở trong hoàn cảnh đặc biệt, họ vẫn hướng về ngày hội của toàn dân với niềm tin và sự hy vọng vào một chặng đường mới. Mỗi lá phiếu được chuẩn bị cẩn trọng không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm mà còn khẳng định rằng trong ngày hội lớn của đất nước, mọi công dân đều có quyền tham gia, được lắng nghe và góp tiếng nói của mình vào sự phát triển chung.