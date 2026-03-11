Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe bồn 'phơi bụng' sau khi lao lên dải phân cách, đâm gãy cột đèn

Hương Chi
TPO - Xe bồn lật ngang giữa đường sau khi lao lên dải phân cách, đâm gãy cột đèn chiếu sáng. Người đi đường kịp thời giải cứu tài xế ra khỏi cabin.

Chiều 11/3, vụ tai nạn giao thông hy hữu liên quan đến xe bồn trộn bê tông xảy ra trên đường ĐT.746 khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, xe bồn đang lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, khi vừa ra khỏi khu vực vòng xoay Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TPHCM) bất ngờ mất lái, chao đảo rồi lao lên dải phân cách. Xe tông gãy cột đèn chiếu sáng và lật ngang giữa đường.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Rất may, tại thời điểm xe bồn bị lật, đoạn đường tương đối vắng nên không xảy ra thương vong về người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người đi đường chạy tới hỗ trợ, đưa tài xế ra khỏi cabin.

Tại hiện trường, xe bồn lật ngang nằm sát dải phân cách và hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe cẩu đến giải phóng hiện trường để tránh gây ùn tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hương Chi
#xe bồn #tai nạn giao thông #đường ĐT.746 #TPHCM #tai nạn #cứu hộ #hiện trường

