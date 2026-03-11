Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng: Đặt lợi ích của thanh thiếu nhi làm trung tâm

TPO - Trong chương trình hành động gửi tới cử tri khi ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031, chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt “đặt lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi làm trung tâm”.

Chú trọng những vấn đề an sinh xã hội

Với nhiều năm công tác tại Thành Đoàn Hải Phòng, chị Nguyễn Thị Thủy cho rằng, việc được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trọng trách to lớn trước cử tri và nhân dân thành phố.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, chị Nguyễn Thị Thủy cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Luôn lắng nghe một cách nghiêm túc, phản ánh trung thực, khách quan và kiến nghị kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân tới HĐND và các cơ quan có thẩm quyền, không né tránh, không hình thức, không để tiếng nói của cử tri bị gián đoạn.

Chị Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 4.

Coi ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân là cơ sở quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu, tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương, chính sách lớn của thành phố.

Mọi việc làm, mọi quyết định trên cương vị đại biểu HĐND sẽ luôn xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân và vì sự phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng.

Chủ động, tích cực tham gia giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND và chính sách, quyết định của UBND thành phố. Đặc biệt, là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: an sinh xã hội, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng tập thể HĐND thành phố góp phần xây dựng chính quyền Hải Phòng liêm chính, kỷ cương, hành động, phục vụ nhân dân, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Cử tri phát biểu trong buổi tiếp xúc ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, tại đơn vị bầu cử số 4.

Tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thành phố về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Nhất là những nội dung nhiệm vụ liên quan đến các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 4 như: Trật tự ATGT trên trục QL10 và các tuyến huyết mạch; kiến nghị xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang, đảm bảo ATGT cho học sinh, công nhân.

Tăng cường bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực các di tích lịch sử - văn hóa và kiến nghị kiểm soát rác thải, trật tự du lịch tại khu vực các di tích; chính sách nhà ở, phúc lợi và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân, thanh niên xuất ngũ, các đối tượng người dân yếu thế; theo dõi tiến độ, chất lượng, tác động dân sinh của dự án triển khai tại các địa phương.

Đặt lợi ích của thanh thiếu nhi là trung tâm

Trên cương vị công tác của mình, là người trực tiếp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, chị Nguyễn Thị Thủy cam kết hành động thiết thực, có trọng tâm, đo đếm được kết quả, đặt lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi làm trung tâm.

Tập trung triển khai mạnh mẽ các hoạt động để góp phần cùng thành phố đạt được mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy; tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Chi đoàn XHCN gắn với đoàn viên XHCN, góp phần xây dựng môi trường học tập, lao động và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi an toàn, lành mạnh.

Chị Nguyễn Thị Thủy trong các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hải Phòng.

Đẩy mạnh phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số của thành phố. Tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; định hướng nghề nghiệp gắn nhu cầu thị trường lao động; thu hút lao động trẻ từ các tỉnh, thành phố khác tới làm việc trong các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại tự do của thành phố.

Đẩy mạnh các chương trình kỹ năng số, kỹ năng sống, ngoại ngữ, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; quan tâm đến chăm sóc sức khỏe vị thành niên; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; thúc đẩy phát triển sân chơi văn hóa, thể thao, môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

Bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu cán bộ trẻ; tham mưu, kiến nghị chính sách cho thanh niên có điều kiện tốt nhất để học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh niên yếu thế, giúp các bạn vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cam kết sẽ tham gia giám sát, chất vấn và theo dõi đến cùng việc thực hiện Nghị quyết số 83 của HĐND thành phố về phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng đến năm 2030, bảo đảm mọi cam kết với thanh thiếu nhi thành phố đều được triển khai thực chất và hiệu quả.