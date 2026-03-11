Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà và tăng sự hài lòng của người dân

TPO - Sáng 11/3, tại Hội trường UBND xã Phước Thành (TPHCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 – TPHCM.

Tại hội nghị, sau khi các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động, cử tri xã Phước Thành đã gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình.

Cử tri Hoàng Văn Duy (xã Phước Thành, TPHCM) cho biết, đã xem và nghe kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM, qua đó ông kỳ vọng đại biểu khi trúng cử, thực hiện đúng theo cam kết.

“Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Phước Thành là một trong những địa phương xa nhất của TPHCM. Xã còn nhiều khó khăn, tôi mong các ứng cử viên quan tâm, sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TPHCM, bằng khả năng và trách nhiệm của mình, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ địa phương phát triển” - ông Duy gửi gắm.

Cử tri Hoàng Trọng Hậu phát biểu tại hội nghị.

Đề cập đến tình hình tại địa phương, ông Hoàng Trọng Hậu (cử tri xã Phước Thành) cho biết, do cách xa trung tâm, điện yếu, chập chờn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Do đó, ông Hậu mong muốn, các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm đến vấn đề này, để người dân thụ hưởng tất cả những giá trị tốt đẹp nhất.

Đại diện cử tri trẻ của xã Phước Thành, cô giáo Phạm Thụy Phương Uyên công tác tại Trường THCS – THPT Nguyễn Huệ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên. Cử tri Phương Uyên bày tỏ: “Hiện nay, khoa học công nghệ phát triển mạnh, nếu không kịp thời trau dồi kiến thức từ sớm sẽ lạc hậu. Do đó, tôi mong các đại biểu khi trúng cử, có đề xuất, kiến nghị các cơ quan đơn vị liên quan đưa khoa học công nghệ vào trường học, nhất là các trường cách xa trung tâm”.

Cử tri Phạm Thụy Phương Uyên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên.

Tại hội nghị, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, bản thân có thời gian dài làm việc, gắn bó tại Tỉnh Đoàn Bình Dương trước khi về công tác tại Trung ương Đoàn. Do đó, chị nắm rõ tình hình tại mỗi nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TPHCM. Đối với xã Phước Thành, khi quay trở lại lần này, chị Trang ấn tượng về vùng đất và người dân nơi đây.

“Bằng việc ghi nhận thực tế và những mong muốn, nguyện vọng của bà con hôm nay, tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan để giúp xã Phước Thành ngày một phát triển. Nếu được bà con tín nhiệm và trúng cử, tôi sẽ có cơ hội hiện thực hóa chương trình hành động đã hứa” - chị Trang bày tỏ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (áo trắng, bìa phải) hứa sẽ kề vai sát cánh với cử tri để hiện thực hóa chương trình hành động của mình.

Cũng tại hội nghị này, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch. Từ vị trí công tác của mình, chị Trang sẽ nỗ lực chuyển tải đầy đủ, kịp thời những vấn đề đặc thù của Thành phố đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần để tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng.

Chị Trang cam kết sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của Thành phố. Trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

“Tôi sẽ tích cực tham gia giám sát để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà và tăng sự hài lòng của người dân” - chị Trang cam kết.

Các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ xã Phước Thành.