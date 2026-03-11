Những thủ lĩnh trẻ xứ Nghệ được vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng

TPO - Từ lớp học nơi miền quê đến nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, những cán bộ Đoàn trẻ ở Nghệ An lặng lẽ dấn thân, cống hiến vì cộng đồng. Với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng lan tỏa điều tốt đẹp, họ đã được T.Ư Đoàn vinh danh bằng Giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý dành cho những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trên cả nước.

Giải thưởng Lý Tự Trọng do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hằng năm nhằm biểu dương những cán bộ Đoàn xuất sắc, có nhiều sáng kiến và đóng góp nổi bật trong công tác thanh niên. Năm 2026, Nghệ An có 3 gương mặt tiêu biểu được vinh danh, mỗi người một lĩnh vực, một cách cống hiến khác nhau nhưng đều chung khát vọng phụng sự cộng đồng.

Người giáo viên giữ lửa nghề, thắp lửa phong trào

Tại Trường THPT Quỳnh Lưu 3 (xã Quỳnh Anh), cô giáo Vũ Thị Hà (SN 1994) được học sinh và đồng nghiệp biết đến không chỉ là giáo viên vững vàng chuyên môn mà còn là một Bí thư Đoàn trường năng động, nhiệt huyết.

Cô Vũ Thị Hà là một trong 3 cán bộ Đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2026.

Với cô Hà, việc truyền đạt kiến thức luôn phải song hành với khơi dậy lý tưởng sống đẹp cho học trò. Từ trăn trở ấy, cô mạnh dạn xây dựng sáng kiến ứng dụng học liệu số trong giảng dạy an toàn giao thông.

Thay vì những bài học lý thuyết khô khan, học sinh được tiếp cận các bài tập tương tác, mô phỏng tình huống giao thông gần gũi với đời sống. Nhờ đó, các em không chỉ hiểu luật mà còn hình thành ý thức kỷ luật, biết nhận diện nguy cơ và chủ động tuyên truyền người thân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Cô Vũ Thị Hà (thứ 5 từ phải sang) trong một chuyến thiện nguyện ủng hộ trường học ở xã miền núi bị thiệt hại do lũ lụt.

Hiệu quả của sáng kiến đã giúp cô giáo trẻ đoạt giải Nhất Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp Quốc gia dành cho giáo viên trung học năm 2023. Một năm sau, sáng kiến tiếp tục được công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

Ở cương vị Bí thư Đoàn trường, cô Hà cùng Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các hoạt động như viết nhật ký rèn luyện, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác đã thu hút đông đảo học sinh trong trường tham gia.

Cô Vũ Thị Hà cùng các đoàn viên thanh niên trường THPT Quỳnh Lưu 3.

Chỉ riêng năm 2025, nhà trường có 10 học sinh lọt vào vòng bán kết và 1 học sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh. Trong hai năm học gần đây, 8 học sinh của trường được tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, cô Hà còn tích cực kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng Đoàn trường trao tặng nhiều suất quà cho học sinh khó khăn; quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và trực tiếp đến các điểm trường vùng cao trao tặng chăn ấm, nhu yếu phẩm.

Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ. Với cô Hà, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu mà là khi thấy học trò trưởng thành hơn, biết sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Đưa khoa học vào phong trào tình nguyện

Sinh năm 1992, anh Lê Minh Hoàng - cán bộ Khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, là một thủ lĩnh Đoàn trẻ tiêu biểu khác của Nghệ An được vinh danh Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.

Anh Lê Minh Hoàng - Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn với nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

Không chỉ là cán bộ chuyên môn năng động, anh Hoàng còn là Bí thư Chi đoàn giàu sáng kiến, luôn tìm cách đưa khoa học trở thành nền tảng cho các hoạt động phong trào.

Giai đoạn 2022–2025, anh chủ nhiệm và triển khai 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tập trung vào các vấn đề sức khỏe cộng đồng gắn với thanh thiếu nhi và người dân địa phương.

Những năm qua, anh Lê Minh Hoàng cùng các tổ chức, đơn vị triển khai nhiều chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc cho hàng nghìn người dân.

Tiêu biểu năm 2022, anh chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh Trường THPT Cờ Đỏ. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bức tranh rõ nét về những áp lực, căng thẳng ở lứa tuổi học đường, đồng thời trở thành cơ sở để chi đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và đồng hành cùng học sinh.

Năm 2025, anh tiếp tục chủ nhiệm đề tài khảo sát thực trạng tăng huyết áp ở người từ 18 tuổi trở lên tại xã Nghĩa Bình (cũ). Không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, nghiên cứu đã góp phần cảnh báo sớm nguy cơ bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng, từ đó làm nền tảng cho các chương trình đo huyết áp miễn phí, tư vấn thay đổi lối sống và cấp phát thuốc cho người dân.

Anh Lê Minh Hoàng duy trì nhiều mô hình "Nồi cháo nhân ái", "Cơm 0 đồng" và nhiều hoạt động thăm tặng quà cho các em nhỏ, gia đình khó khăn.

Từ nền tảng khoa học ấy, các hoạt động tình nguyện của chi đoàn được tổ chức bài bản và thiết thực hơn. Từ năm 2020 đến nay, anh Hoàng là người trực tiếp duy trì mô hình “Nồi cháo nhân ái”. Riêng năm 2025, 28 chương trình nấu cháo và 6 chương trình “Cơm 0 đồng” đã phục vụ hơn 6.500 lượt bệnh nhân nội trú. Ngoài ra, chi đoàn còn tổ chức 7 đợt cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.400 người dân cùng nhiều hoạt động trao quà, hỗ trợ bệnh nhi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Với anh Hoàng, nghiên cứu khoa học không chỉ nằm trên giấy, mà phải trở thành nền tảng cho những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Từ lớp học nơi miền quê, phòng nghiên cứu của ngành y đến những hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, mỗi cán bộ Đoàn trẻ đều đang góp phần viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ xứ Nghệ. Họ có thể khác nhau về lĩnh vực công tác, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến cho xã hội. Chính những cán bộ Đoàn nhiệt huyết ấy đang thắp lên ngọn lửa trong phong trào thanh niên hôm nay - cũng là giá trị bền vững mà Giải thưởng Lý Tự Trọng hướng tới tôn vinh.