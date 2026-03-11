[Clip] Thót tim cảnh xe máy 'cõng' xe máy lạng lách trên đường ở TPHCM

TPO - Ngày 11/3, một đoạn video clip ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy chở một xe tay ga đặt ngang trên yên sau, di chuyển, lạng lách trên Quốc lộ 22 (TPHCM) khiến nhiều người đi đường “thót tim”. Lực lượng CSGT Công an TPHCM đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Clip ghi lại vụ việc. Trà My - Như Quỳnh.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 10/3 trên Quốc lộ 22, đoạn qua xã Củ Chi, theo hướng về chợ Quảng Việt (TPHCM).

Trong clip, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 88K4-1856. Trên yên sau của xe máy chằng buộc sơ sài một chiếc xe tay ga màu đỏ, chênh vênh và chiếm gần hết bề ngang làn đường dành cho xe máy.

Hình ảnh xe máy đèo xe máy trên quốc lộ 22.

Không chỉ chở hàng cồng kềnh, người này còn điều khiển xe lạng lách, di chuyển sát dải phân cách trong khi chiếc xe tay ga phía sau liên tục rung lắc. Đặc biệt, từ phương tiện còn phát ra tiếng còi hú mô phỏng xe ưu tiên khiến nhiều người đi đường giật mình.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm các quy định về an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia lưu thông.

Đại diện Trạm CSGT Tây Bắc – Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đoạn video clip liên quan vụ việc. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.