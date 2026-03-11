Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

[Clip] Thót tim cảnh xe máy 'cõng' xe máy lạng lách trên đường ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 11/3, một đoạn video clip ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy chở một xe tay ga đặt ngang trên yên sau, di chuyển, lạng lách trên Quốc lộ 22 (TPHCM) khiến nhiều người đi đường “thót tim”. Lực lượng CSGT Công an TPHCM đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Clip ghi lại vụ việc. Trà My - Như Quỳnh.

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 10/3 trên Quốc lộ 22, đoạn qua xã Củ Chi, theo hướng về chợ Quảng Việt (TPHCM).

Trong clip, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 88K4-1856. Trên yên sau của xe máy chằng buộc sơ sài một chiếc xe tay ga màu đỏ, chênh vênh và chiếm gần hết bề ngang làn đường dành cho xe máy.

5b3a3d8d-77d1-4dbf-85dc-014889ee45b9.jpg
Hình ảnh xe máy đèo xe máy trên quốc lộ 22.

Không chỉ chở hàng cồng kềnh, người này còn điều khiển xe lạng lách, di chuyển sát dải phân cách trong khi chiếc xe tay ga phía sau liên tục rung lắc. Đặc biệt, từ phương tiện còn phát ra tiếng còi hú mô phỏng xe ưu tiên khiến nhiều người đi đường giật mình.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm các quy định về an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng tham gia lưu thông.

Đại diện Trạm CSGT Tây Bắc – Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đoạn video clip liên quan vụ việc. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#giao thông #TPHCM #xe máy #cảnh sát #nguy hiểm #quốc lộ 22

Xem thêm

Cùng chuyên mục