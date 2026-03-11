Ford Ranger bị mẫu xe mới ra mắt soán ngôi

TPO - Trong tháng 2/2026, Ford Ranger bất ngờ bị Toyota Hilux vượt mặt về doanh số ở phân khúc bán tải sau khi dẫn đầu nhóm này trong nhiều năm.

Theo báo cáo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc tháng 2/2026, Toyota Hilux bán được tổng cộng 871 xe. Trong khi đó, ‘vị vua’ phân khúc bán tải là Ford Ranger chỉ bàn giao 809 xe.

Hai mẫu xe còn lại trong phân khúc là Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max đều bán ra dưới 100 chiếc. Theo đó, Toyota Hilux đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc bán tải trong tháng 2/2026.

Đáng chú ý, Toyota Hilux mới chỉ bán ra phiên bản thế hệ mới từ cuối tháng 1. Mẫu bán tải Nhật Bản sớm thu hút được nhiều khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, thêm nhiều công nghệ và giá bán hấp dẫn hơn đời trước.

Trong tháng đầu mở bán, Toyota Hilux thế hệ mới đã chấm dứt chuỗi ngày dẫn đầu phân khúc bán tải của Ford Ranger.

Về phần Ford Ranger, mẫu xe này gần như duy trì vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc bán tải trong suốt nhiều năm liên tiếp. Lần gần nhất mẫu bán tải của Ford bị một đối thủ vượt qua đã diễn ra từ tháng 2/2022.

Ở thời điểm đó, Mitsubishi Triton bán được 294 xe, cao hơn mức 230 xe của Ford Ranger. Như vậy, sau tròn 4 năm, mẫu xe thương hiệu Mỹ mới bị tụt khỏi ngôi vua ở phân khúc bán tải.

Màn đổi ngôi trong tháng 2/2026 có thể phần nào chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi cả nhu cầu lẫn nguồn cung đều giảm mạnh. Điều này khiến Ranger sụt giảm doanh số hơn 50%.

Dẫu vậy, việc Hilux vượt qua Ranger để vươn lên dẫn đầu được coi là tín hiệu tích cực, khuấy động phân khúc bán tải sau thời gian dài chứng kiến sự áp đảo của mẫu bán tải Mỹ.

Nếu có thể duy trì được sức hút trong thời gian tới, Toyota Hilux hoàn toàn có thể tiếp tục gây áp lực hay thậm chí trở thành đối trọng trực tiếp của Ford Ranger.

Đây sẽ là yếu tố khiến phân khúc bán tải trở nên đáng theo dõi hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các ‘tân binh’ được kỳ vọng sẽ ra mắt trong năm nay gồm Kia Tasman hay VinFast VF Wild, hứa hẹn cũng sẽ góp phần khuấy đảo phân khúc xe bán tải phổ thông trong nước.