Loạt ô tô chạy đua giảm giá tháng 3, có xe giảm hơn 200 triệu đồng

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 3 với hàng loạt chương trình kích cầu từ nhiều hãng lớn. Các nhà sản xuất đồng loạt tung ưu đãi giá bán hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe chủ lực, với mức giảm cao nhất lên tới hơn 200 triệu đồng.

Hyundai

Tiếp nối các chương trình khuyến mãi đã triển khai trong nhiều tháng trước, Hyundai Thành Công tiếp tục áp dụng chính sách giảm giá mạnh cho nhiều mẫu xe trong tháng 3. Mức ưu đãi cao nhất lên tới 220 triệu đồng.

Theo đó, hầu hết các dòng xe Hyundai tại Việt Nam đều nằm trong diện khuyến mãi, bao gồm Hyundai Grand i10 (giảm 51 triệu đồng), Hyundai Accent (69 triệu đồng), Hyundai Stargazer (107 triệu đồng), Hyundai Santa Fe (220 triệu đồng), Hyundai Palisade (200 triệu đồng), Hyundai Creta (50 triệu đồng) và Hyundai Tucson (58 triệu đồng).

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Stargazer. Với giá niêm yết từ 489-599 triệu đồng, mức ưu đãi hiện tại có thể đưa giá khởi điểm thực tế của mẫu MPV này xuống dưới 400 triệu đồng, thấp hơn cả một số mẫu xe hạng A trên thị trường.

Theo nhận định của giới chuyên gia, các chương trình giảm giá này nhằm kích cầu mua sắm đầu năm 2026 cũng như dọn kho để chuẩn bị cho các phiên bản nâng cấp. Trong năm nay, Hyundai Thành Công được cho là sẽ ra mắt bản mới của Stargazer và Palisade tại Việt Nam.

Toyota

Tương tự Hyundai, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cho nhiều dòng xe trong tháng 3, với mức giảm cao nhất lên tới 66 triệu đồng.

Cụ thể, Toyota Vios được giảm 23-27 triệu đồng, Toyota Veloz Cross giảm 64-66 triệu đồng, Toyota Avanza Premio giảm 56-60 triệu đồng và Toyota Yaris Cross giảm 33-37 triệu đồng.

Ngoài ra, Toyota cũng áp dụng giá bán mới cho các dòng xe hybrid nhờ hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt. Các mẫu xe như Yaris Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV, Toyota Innova Cross HEV, Toyota Camry HEV Top và Toyota Alphard HEV được điều chỉnh giảm từ 37-200 triệu đồng so với trước đây.

Honda

Trong tháng 3, Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi kích cầu cho nhiều dòng xe. Đáng chú ý, phiên bản Honda Civic e:HEV RS được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 100 triệu đồng.

Các dòng xe khác được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, gồm Honda City (giảm 27-28,5 triệu đồng), Honda CR-V phiên bản L và G (giảm 51,5-55 triệu đồng), Honda BR-V (giảm 31,5-35,3 triệu đồng) và Honda HR-V bản L (giảm khoảng 37,5 triệu đồng).

Mitsubishi

Nhiều mẫu xe của Mitsubishi Motors Việt Nam cũng được áp dụng chương trình khuyến mãi trong tháng 3 nhằm kích cầu sau Tết Nguyên đán. Trong đó, mẫu MPV bán chạy Mitsubishi Xpander có mức ưu đãi cao nhất, dao động khoảng 35-60 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản Xpander MT 2026 mới ra mắt cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 57 triệu đồng. Nhờ đó, giá lăn bánh của phiên bản số sàn này hiện ở mức dưới 600 triệu đồng.

Các mẫu xe khác như Mitsubishi Xforce, Mitsubishi Attrage và Mitsubishi Triton cũng được ưu đãi khoảng 30-56 triệu đồng. Tùy đại lý, khách hàng còn có thể nhận thêm các khuyến mãi như phiếu nhiên liệu hoặc phụ kiện.

Suzuki

Một hãng xe Nhật khác là Suzuki cũng nhập cuộc đua giảm giá ô tô trong tháng 3. Khuyến mãi áp dụng chủ yếu cho các dòng xe VIN2025.

Đầu tiên là dòng SUV cỡ A Suzuki Fronx VIN2025 được giảm từ 15-70 triệu đồng, đưa giá bán về mức 480-619 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng bản Fronx GLX Plus cao cấp được giảm giá 15 triệu đồng cho VIN2026, xuống còn 634 triệu đồng.

Mẫu MPV XL7 Hybrid được giảm 55 triệu, đưa giá thực tế xuống còn 545 triệu đồng.

Dòng SUV Jimny được giảm nhiều nhất 95 triệu đồng, đưa giá bán từ mức 789-799 triệu xuống còn 694-704 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho các xe VIN 2024.

Subaru

Tương tự Suzuki, Subaru đang đẩy mạnh khuyến mãi để xả kho các xe Forester thế hệ cũ. Theo đó, dòng Forester VIN 2024 được áp dụng mức ưu đãi tiền mặt lớn, dao động 140-308 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán thực tế của Forester còn 869-919 triệu đồng

Ngoài Forester đời cũ, Subaru Việt Nam cũng duy trì ưu đãi dành cho dòng Crosstrek với giá trị từ 218-258 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe được đưa xuống còn 899 triệu và 1,029 tỷ đồng cho phiên bản xăng và hybrid.

Ford

Trong tháng 3/2026, Ford Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi chính hãng cho hai cái tên là Ranger và Transit. Đối với bán tải Ranger, chỉ phiên bản Wildtrak nằm trong diện khuyến mãi, với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm phụ kiện, tổng giá trị ưu đãi khoảng 35 triệu đồng.

Trong khi đó, dòng xe chở khách Transit được áp dụng nhiều ưu đãi hơn. Hai phiên bản Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi bản Transit Premium 18 chỗ được tặng một năm bảo hiểm vật chất trị giá khoảng 12 triệu đồng.

So với các tháng trước, danh mục ưu đãi của Ford trong tháng 3 đã thu hẹp đáng kể. Trước đó, hãng thường hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều phiên bản Ranger thay vì chỉ Wildtrak. Bộ đôi SUV gồm Territory và Everest cũng không còn nằm trong diện ưu đãi như giai đoạn trước.