Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Honda SH150i bản giới hạn sắp về Việt Nam

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo nguồn tin từ giới nhập khẩu, Honda SH150i phiên bản giới hạn Special Edition HRC 2026 chuẩn bị được đưa về Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng đam mê sưu tầm.

Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM cho biết đang tiến hành nhập khẩu phiên bản Honda SH Special Edition HRC 2026 về Việt Nam.

Đây là mẫu xe mới ra mắt tại sự kiện Rome Motodays 2026 diễn ra từ ngày 6-8/3 tại Ý. Theo nhà sản xuất, Honda SH Special Edition HRC sẽ chỉ được sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho bản SH125i và SH150i.

honda-sh125i-150i-2026-hrc-front.jpg

Xe được sản xuất tại nhà máy của Honda tại Ý. Mỗi chiếc xuất xưởng đều được đánh số thứ tự xxx/500 ở mặt nạ trước.

honda-sh125i-150i-2026-hrc-detail-5.jpg

So với các mẫu SH tiêu chuẩn, phiên bản SH Special Edition HRC có thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ đội đua Honda Racing Corporation (HRC).

honda-sh125i-150i-2026-hrc-detail.jpg
honda-sh125i-150i-2026-hrc-detail-2.jpg

Trong đó, điểm nhấn nằm ở bộ tem "Tricolour" phối ba màu trắng, đỏ, xanh lam - vốn là dấu ấn đặc trưng của đội đua HRC khi xuất hiện tại các giải đua mô tô thế giới.

Phối màu này cũng từng xuất hiện trên nhiều mẫu xe đua huyền thoại của Honda, nổi bật như CBR1000RR-R Fireblade.

honda-sh125i-150i-2026-hrc-detail-4.jpg

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết sẽ đưa về nước 50 xe SH150i Special Edition HRC. Mức giá ước tính khoảng 295 triệu đồng.

Với mức giá này, khách hàng mục tiêu của Honda SH150i Special Edition HRC chủ yếu là những người có điều kiện tài chính, thích sưu tầm các mẫu xe máy sản xuất giới hạn.

honda-sh125i-150i-2026-hrc-side-2.jpg

Trước đó, trên thị trường cũng từng xuất hiện nhiều mẫu Honda SH nhập khẩu từ Ý như Honda SH150i Sport Edition, Honda SH 125i/150i Vetro hay cả SH350i… có giá trị sưu tầm cao và được nhiều dân chơi săn đón.

honda-sh125i-150i-2026-hrc-rear.jpg

Với xe chính hãng, Honda Việt Nam đang phân phối mẫu SH125i với giá 77,89-87,09 triệu đồng tùy phiên bản. Honda SH150i được thay thế bằng Honda SH160i, hiện có giá 95,09-104,29 triệu đồng. Phiên bản SH350i có giá từ 151,19-152,69 triệu đồng.

Lê Tuấn
#Honda SH150i #honda #Honda SH Special Edition HRC #xe tay ga #xe nhập khẩu #sh nhập ý #sh italy

Cùng chuyên mục