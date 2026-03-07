Hành trình 30 năm của Honda tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Honda Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy tại nước ta.

Trong khoảng thời gian 3 thập kỷ hiện diện tại nước ta, Honda Việt Nam đã cung cấp ra thị trường tổng cộng hơn 40 triệu xe máy. Số liệu này tương đương với mức tiêu thụ bình quân hơn 3.600 xe mỗi ngày trong suốt 30 năm.

Hiện nay, doanh nghiệp này có tổng vốn đầu tư khoảng 627 triệu USD; sở hữu hệ thống sản xuất gồm 3 nhà máy xe máy, 1 nhà máy ô tô và 2 trung tâm đào tạo lái xe an toàn.

Trong đó, hệ thống 3 nhà máy sản xuất xe máy có tổng công suất 2,75 triệu chiếc mỗi năm và tỷ lệ nội địa hóa vượt 96%, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất trong nước.

Xe máy điện Honda ICON e: xuất xưởng tại nhà máy của hãng đặt tại Phú Thọ.

Danh mục sản phẩm xe máy Honda không ngừng được mở rộng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ xe số, xe tay ga đến xe côn tay và xe máy điện.

Trong đó mảng xe điện hiện có các mẫu gồm Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3. Còn ở mảng xe xăng, Honda đã hoàn tất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026, như một phần trong chiến lược di chuyển xanh.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Honda Việt Nam lần đầu tiên hợp tác với Marvel ra mắt xe Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ hai nhân vật biểu tượng Spider-Man và Venom.

Với số lượng giới hạn 4.000 xe trên toàn quốc, các phiên bản đặc biệt này kết hợp thiết kế độc đáo với hiệu suất vận hành đặc trưng của dòng Air Blade, mang đến dấu ấn khác biệt dành cho những người yêu xe và cộng đồng hâm mộ Marvel.

Về mảng ô tô, nhà máy của Honda ở Phú Thọ hiện có công suất 35.000 xe mỗi năm, sản xuất các mẫu xe chủ lực như CR-V và City, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu của Honda về chất lượng, an toàn và hiệu suất.

Mẫu CR-V Hybrid lần đầu được lắp ráp tại Việt Nam từ đầu năm 2026.

Về điện hóa, hãng Honda Việt Nam đã mở rộng danh mục dòng sản phẩm ô tô Hybrid với các mẫu CR-V e:HEV, Civic e:HEV và HR-V e:HEV. Trong đó, CR-V e:HEV trở thành mẫu xe Hybrid đầu tiên của Honda được lắp ráp tại Việt Nam vào năm 2026.

Bên cạnh điện hóa sản phẩm, doanh nghiệp cũng đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến trong sản xuất để chung tay với Chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Honda Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng tới vấn đề an toàn giao thông thông qua các hoạt động cụ thể như: phối hợp với cơ quan chức năng và các đối tác tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho hơn 27 triệu người ở mọi lứa tuổi; đào tạo lái xe an toàn cho học sinh THPT, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm phục vụ công tác giáo dục.