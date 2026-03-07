Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hành trình 30 năm của Honda tại Việt Nam

Lê Tuấn

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Honda Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy tại nước ta.

Trong khoảng thời gian 3 thập kỷ hiện diện tại nước ta, Honda Việt Nam đã cung cấp ra thị trường tổng cộng hơn 40 triệu xe máy. Số liệu này tương đương với mức tiêu thụ bình quân hơn 3.600 xe mỗi ngày trong suốt 30 năm.

Hiện nay, doanh nghiệp này có tổng vốn đầu tư khoảng 627 triệu USD; sở hữu hệ thống sản xuất gồm 3 nhà máy xe máy, 1 nhà máy ô tô và 2 trung tâm đào tạo lái xe an toàn.

Trong đó, hệ thống 3 nhà máy sản xuất xe máy có tổng công suất 2,75 triệu chiếc mỗi năm và tỷ lệ nội địa hóa vượt 96%, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất trong nước.

icone.jpg
Xe máy điện Honda ICON e: xuất xưởng tại nhà máy của hãng đặt tại Phú Thọ.

Danh mục sản phẩm xe máy Honda không ngừng được mở rộng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ xe số, xe tay ga đến xe côn tay và xe máy điện.

Trong đó mảng xe điện hiện có các mẫu gồm Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3. Còn ở mảng xe xăng, Honda đã hoàn tất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026, như một phần trong chiến lược di chuyển xanh.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Honda Việt Nam lần đầu tiên hợp tác với Marvel ra mắt xe Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ hai nhân vật biểu tượng Spider-Man và Venom.

Với số lượng giới hạn 4.000 xe trên toàn quốc, các phiên bản đặc biệt này kết hợp thiết kế độc đáo với hiệu suất vận hành đặc trưng của dòng Air Blade, mang đến dấu ấn khác biệt dành cho những người yêu xe và cộng đồng hâm mộ Marvel.

Về mảng ô tô, nhà máy của Honda ở Phú Thọ hiện có công suất 35.000 xe mỗi năm, sản xuất các mẫu xe chủ lực như CR-V và City, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu của Honda về chất lượng, an toàn và hiệu suất.

crv-lap-rap.jpg
Mẫu CR-V Hybrid lần đầu được lắp ráp tại Việt Nam từ đầu năm 2026.

Về điện hóa, hãng Honda Việt Nam đã mở rộng danh mục dòng sản phẩm ô tô Hybrid với các mẫu CR-V e:HEV, Civic e:HEV và HR-V e:HEV. Trong đó, CR-V e:HEV trở thành mẫu xe Hybrid đầu tiên của Honda được lắp ráp tại Việt Nam vào năm 2026.

Bên cạnh điện hóa sản phẩm, doanh nghiệp cũng đang tích cực triển khai nhiều sáng kiến trong sản xuất để chung tay với Chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

chuoi-chuong-trinh-dao-tao-mau-ky-nang-lai-xe-gan-may-an-toan-cho-hon-87-nghin-hoc-sinh-thptjpg.jpg

Honda Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng tới vấn đề an toàn giao thông thông qua các hoạt động cụ thể như: phối hợp với cơ quan chức năng và các đối tác tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho hơn 27 triệu người ở mọi lứa tuổi; đào tạo lái xe an toàn cho học sinh THPT, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm phục vụ công tác giáo dục.

Lê Tuấn
#honda việt nam #honda #xe máy #ô tô #nhà máy honda #honda kỷ niệm 30 năm

Cùng chuyên mục