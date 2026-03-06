Tài xế dịch vụ chốt cọc sớm xe máy điện VinFast sau cú tăng sốc của giá xăng

Giá xăng tăng vọt và dự báo sẽ còn “leo thang” trong thời gian dài khiến nhiều khách hàng Việt đẩy nhanh kế hoạch chốt xe máy điện. Những mẫu xe “hot” với khả năng đổi pin linh hoạt như VinFast Feliz II bởi thế đang trở thành tâm điểm với người dùng, đặc biệt là với loạt ưu đãi dày túi trong đợt mở cọc sớm tới 15/3.

Xăng tăng giá liên tục, tài xế dịch vụ tính lại bài toán chi phí

Mỗi ngày di chuyển trung bình khoảng 150 km, anh Trần Quân (tài xế dịch vụ tại Hà Nội) hiểu rất rõ từng đồng chi phí “bốc hơi” theo từng vòng bánh xe. Với mức tiêu hao dao động 2,2–2,5 lít/100 km, lượng xăng tiêu thụ mỗi ngày rơi vào khoảng 3,3–3,7 lít, tương đương 70-80.000 đồng/ngày. Nếu duy trì cường độ chạy đều quanh năm, riêng tiền xăng đã ngốn của anh 25–29 triệu đồng mỗi năm.

“Giá xăng lại vừa tăng mạnh thêm hơn 2.000 đồng mỗi lít nên tiền đổ xăng đội lên quá lớn. Chưa kể, xu hướng tăng giá này được dự báo sẽ còn dài, tức là ngày càng đau ví”, anh Quân ngần ngại. Chưa kể, theo anh, xe xăng còn kéo theo chuỗi chi phí thay dầu mỗi 1.500 km, thay bugi, lọc gió, bố thắng…

Cảnh nặng gánh chi phí khiến anh Quân quyết định xuống tiền ngay mẫu xe máy điện VinFast Feliz II để nhẹ cả đôi đường, từ chi phí sở hữu tới sử dụng, khi VinFast đang triển khai đợt mở cọc sớm từ 1-15/3 với loạt ưu đãi lớn.

Cụ thể, từ mức giá 24,9 triệu đồng (thuê pin) và 30,5 triệu đồng (mua pin), Feliz II đang được áp dụng mức ưu đãi 6% trực tiếp trên giá bán, hỗ trợ lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và 1 triệu đồng, đưa tổng ưu đãi lên tới 3-3,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng nhận xe mà không cần vốn ban đầu, có thể trả góp lên tới 100% giá trị xe với lãi suất ưu đãi.

“Các chính sách hỗ trợ tài chính của VinFast rất thực tế. Thay vì phải dồn toàn bộ tiền tích lũy để đổi xe, tôi chọn phương án trả góp. Nhận xe xong tôi sẽ đăng ký chạy trên nền tảng Xanh SM Platform rồi trả dần hàng tháng bằng chính thu nhập từ công việc”, anh Quân chia sẻ.

Đặc biệt, anh Quân còn được miễn phí đổi pin không giới hạn số lần tới 30/6/2028, tương đương khoảng 2,5 năm đầu vận doanh không tốn tiền năng lượng. VinFast hiện cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến 31/5/2027, giúp người dùng như anh có thêm lựa chọn linh hoạt giữa sạc và đổi pin mà không phát sinh chi phí.

Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng nhẹ hơn xe xăng bởi không cần thay dầu, không có nhiều chi tiết động cơ phức tạp. Như vậy, anh Quân giảm bớt được những khoản chi phí lớn nhất của nghề tài xế dịch vụ.

“Ngồi tính lại từng khoản, tôi thấy ngay trong năm đầu chuyển sang VinFast Feliz II, chi phí vận hành sẽ giảm hàng chục triệu đồng so với xe xăng. Đổi pin cũng nhanh và nhẹ nhàng hơn đổ xăng rất nhiều”, anh chia sẻ.

Thiết kế sang xịn, công năng tối ưu cho vận doanh

Bên cạnh lợi thế về kinh tế, VinFast Feliz II còn tạo thiện cảm với giới tài xế dịch vụ nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế, trang bị và hiệu năng vận hành.

Kế thừa phong cách tối giản của dòng Feliz, phiên bản Feliz II được đánh giá là có thiết kế thanh lịch nhưng khỏe khoắn, phù hợp nhịp sống đô thị. Xe còn được trang bị hệ thống đèn LED Projector phía trước cùng đèn hậu và xi nhan LED đồng bộ, không chỉ tăng tính nhận diện mà còn cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển buổi tối - khung giờ cao điểm của nhiều tài xế công nghệ.

Với tài xế dịch vụ, ngoại hình chỉn chu không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. “Chạy dịch vụ thì chiếc xe cũng giống như ‘bộ mặt’ của mình. Xe nhìn mới, hiện đại thì khách có thiện cảm ngay từ đầu”, anh Nguyễn Hà, một tài xế công nghệ tại TP.HCM vừa đặt cọc xe, bày tỏ.

Tính thực dụng tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe này. Feliz II sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000 W, đạt tốc độ 70 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Khả năng tăng tốc mượt và vận hành êm ái đặc biệt phù hợp với đặc thù dừng - chạy liên tục khi chở khách.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 156 km sau mỗi lần sạc khi lấp đầy cả 2 khay pin. Dòng pin LFP vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài, phù hợp với cường độ khai thác liên tục. Pin xe máy điện VinFast được bảo hành tới 8 năm (xe được bảo hành 6 năm) nên chủ xe có thể hoàn toàn yên tâm dùng xe lâu dài.

Đặc biệt, động cơ và pin xe đều được thiết kế đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép vận hành trong điều kiện ngập nước 0,5 m trong 30 phút. Bởi vậy, Feliz II mang lại sự yên tâm cho tài xế trước những tình huống thời tiết bất lợi thường gặp tại đô thị lớn.

“Vốn đầu tư vừa tầm, chi phí vận hành nhẹ, lại hỗ trợ tốt cho chạy dịch vụ, với Feliz II, tôi có thể yên tâm chuyển hẳn từ xe xăng sang xe điện. Giờ chỉ chờ xe về để ‘cày’ thôi”, anh Hà vui vẻ nói.