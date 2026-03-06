Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SUV Nhật tồn kho 4 năm rao bán giá hơn 1,1 tỷ đồng

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc Mitsubishi Pajero Sport đời 2022 được rao bán với giá hơn 1,1 tỷ đồng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây, một đại lý xe cũ rao bán chiếc Mitsubishi Pajero Sport bản 4x4 đời 2022 với tình trạng mô tả là “mới 100%”. Theo chia sẻ của người bán, chiếc SUV này đã được cất kho với ODO (số km đã đi) chỉ 12 km, dù đã từng ra biển.

Mức giá rao bán công khai là 1,1 tỷ đồng. Con số này đã gây một số tranh cãi trên các cộng đồng mua bán xe cũ khi không ít người dùng cho rằng giá bán của chiếc Pajero Sport kể trên có phần không phù hợp.

pajero-phu-bui.jpg
Chiếc Pajero Sport trong bài viết thuộc phiên bản 4x4 (2 cầu) cao cấp nhất. Ảnh: Nguyễn Cường

Tham khảo trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, Mitsubishi Pajero Sport 4x4 2022 có giá sang nhượng trung bình tiệm cận 1 tỷ đồng.

Mặc dù có phần gây tranh cãi nhưng người bán cho biết chiếc Pajero Sport này đã tìm được chủ mới sau vài ngày đăng bán. Điểm thu hút của chiếc xe này được cho là nằm ở số ODO thực tế chỉ 12 km, nghĩa là xe gần như mới.

pajero-phu-bui-1.jpg

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị khối động cơ dầu MIVEC, dung tích 2.4L được đánh giá là bền bỉ, kết hợp với hệ thống truyền động 2 cầu Super Select tối ưu khả năng vận hành vượt địa hình.

Dẫu vậy, việc được cất trong kho gần 4 năm vẫn khiến xe tồn tại một số rủi ro. Bởi những kho bãi để xe trong môi trường kín như hầm thường có độ ẩm cao nên dù không sử dụng, những chiếc ô tô phủ bụi lâu ngày vẫn có độ xuống cấp nhất định theo thời gian, đặc biệt là phần gầm.

pajero-phu-bui-3.jpg
pajero-phu-bui-2.jpg
Nội và ngoại thất của xe được làm sạch để lên sàn giao dịch. Ảnh: Nguyễn Cường

Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh với Ford Ranger, Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe. Tuy nhiên, mẫu xe đến từ Nhật này tiêu thụ được rất ít và thường xuyên góp mặt trên danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất Việt Nam.

Theo thông tin từ website của Mitsubishi Việt Nam, Pajero Sport hiện có duy nhất bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng. Xe cũng chỉ được phân phối cho "khách dự án", tức các lô xe bán theo hình thức tập trung cho tổ chức, thay vì bán lẻ cho khách hàng cá nhân.

Lê Tuấn
