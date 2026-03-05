Tổng ưu đãi tới hơn 4 triệu đồng, miễn phí đổi pin 2,5 năm, VinFast Viper hút khách đợt cọc sớm

Thiết kế góc cạnh, phong cách hầm hố cùng động cơ mạnh mẽ 3.000 W, VinFast Viper thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng người dùng, đặc biệt trong thời gian mở cọc sớm từ nay tới hết 15/3.

Hầm hố, nhiều công nghệ chiều lòng khách hàng

Thị trường xe máy điện Việt Nam thời gian gần đây trở nên sôi động hơn khi VinFast liên tiếp công bố nhiều mẫu xe mới. Trong số đó, một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất là VinFast Viper. Mẫu xe hướng đến phong cách mạnh mẽ và cá tính với phần thân trước khỏe khoắn, cụm đèn pha LED Projector đặt gần hốc bánh xe, gợi nhớ tới thiết kế các dòng mô tô thể thao. Ngoại hình này nhanh chóng làm hài lòng cộng đồng chơi xe Việt, nhất là người dùng nam giới.

“VinFast Viper khác biệt hoàn toàn. Style hầm hố, góc cạnh thay vì mềm mại, có vẻ được lòng các anh trai”, trang tin OFNews nhận xét.

Chuyên gia xe Lê Tùng Anh cũng đánh giá Viper là một dòng xe cao cấp. Không chỉ gây chú ý nhờ thiết kế, VinFast Viper còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Xe sử dụng chìa khóa thông minh (Smart Key) cho phép định vị và tìm xe, đồng thời hỗ trợ bật/tắt xe từ xa để chống trộm. Tính năng này đặc biệt hữu ích với nhóm khách hàng trẻ năng động và yêu thích công nghệ.

Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu hệ thống giảm xóc đôi có bình dầu phụ giúp tăng độ ổn định và êm ái khi vận hành. Về sức mạnh, Viper được trang bị động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000 W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 70 km/h – con số đáng chú ý trong phân khúc xe máy điện.

Điểm nhấn khiến Viper được chú ý còn là cơ chế pin linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu và điều kiện sạc nơi sinh sống của khách hàng. Cụ thể, Viper sử dụng pin LFP 1,5 kWh có độ bền cao và an toàn tuyệt đối, có thể dễ dàng tháo lắp để đổi tại tủ đổi pin, hoặc sạc pin tại nhà và các trạm sạc công cộng. Người mua có thể thuê 1-2 pin hoặc lựa chọn mua xe kèm pin.

Ưu đãi “early bird” dành cho người cọc sớm

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu tháng 3, sức nóng của Viper đang tăng mạnh bởi VinFast chính thức mở cọc sớm từ 1-15/3 với nhiều ưu đãi. Người mua xe được hưởng mức hỗ trợ trực tiếp bao gồm: 6% trên giá niêm yết, 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), cộng thêm ưu đãi 1 triệu đồng. Tổng mức tiền tiết kiệm được lên tới hơn 4 triệu đồng dành cho Viper.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức mua trả góp với lãi suất ưu đãi và vốn đối ứng chỉ từ 0 đồng. Đây là chính sách thiết thực cho những người chưa có nhiều tích lũy vẫn có thể nhận xe sử dụng ngay.

Đặc biệt, từ nay tới 30/6/2028, người dùng Viper được miễn phí đổi pin lên tới 20 lần/tháng (không giới hạn đối với tài xế vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform). Nếu sạc pin tại trạm công cộng V-Green, chủ xe tiếp tục được miễn phí tới 31/5/2027.

“Như vậy, trong khoảng 2,5 năm tới, chiếc Viper gần như không ‘ngốn’ đồng nào tiền năng lượng”, tài khoản Cường Silver nhận định trong một nhóm chủ xe máy điện miền Bắc.

Tính tới tháng 1/2026, VinFast đã thành công lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, sẵn sàng hạ tầng tiện lợi cho khách hàng sử dụng Viper và các dòng xe đổi pin khác. Dự kiến, người dùng có thể đổi pin tại 45.000 tủ trên toàn quốc ngay trong quý 1 năm nay. Song song, mạng lưới xưởng dịch vụ, trạm sạc cũng đang được mở rộng trên toàn quốc, giúp việc sử dụng xe máy điện ngày càng thuận tiện hơn.

Cùng đó, chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP - thời gian dài hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường - cũng là điểm cộng để khách hàng Việt yên tâm dùng xe máy điện VinFast.

Với thiết kế mạnh mẽ, công nghệ thông minh và chính sách hấp dẫn trong thời gian cọc sớm tới 15/3, VinFast Viper đang cho thấy sức hút ngày càng lớn. Người dùng dự đoán mẫu xe này có thể trở thành “tân binh bùng nổ doanh số” trong phân khúc xe máy điện năm nay.