Khách hàng Việt nói về VinFast EC Van: 'Vua ship hàng' ngõ nhỏ

Giữa áp lực cạnh tranh gay gắt của ngành giao nhận, VinFast EC Van là “làn gió mới” cho tiểu thương và các đơn vị vận chuyển bởi khả năng linh hoạt luồn lách ngõ nhỏ, chi phí sử dụng tối ưu tới từng đồng và loạt chính sách hỗ trợ mạnh tay của VinFast.

Không còn cảnh “vừa chạy xe vừa lo chi phí”

Với người làm nghề vận tải, chiếc xe là “cần câu cơm” và cũng là tài sản sinh lời. Vì vậy, yếu tố tiết kiệm chi phí luôn được người dùng đặt lên hàng đầu. VinFast EC Van đang cho thấy lời giải hiệu quả cho bài toán này.

Theo chia sẻ từ kênh Thành Auto, EC Van đang có mức giá niêm yết 285 triệu đồng. Sau ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định của Nhà nước, giá lăn bánh xuống dưới mức 270 triệu đồng. Đây là mức chi phí ban đầu hấp dẫn hơn hẳn so với nhiều đối thủ xe tải nhỏ chạy xăng.

Với những bác tài mua xe lần đầu hoặc những người chưa đủ nguồn lực để “mua đứt” xe, VinFast còn có chính sách hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu. Chính sách này giúp cho các bác tài có thể đưa xe vào vận doanh và thu lợi nhuận sớm nhất có thể.

Không chỉ có vậy, điểm “ăn tiền” nhất còn nằm ở chi phí nuôi xe hàng ngày. Nếu như một chiếc xe tải xăng thông thường ngốn từ 1.500-2.000 đồng cho mỗi km đường phố, thì EC Van giúp tài xế tiết kiệm một khoản đáng kể.

Cụ thể, VinFast đang áp dụng miễn phí sạc pin 3 năm đến hết ngày 10/2/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe. Tài xế mua xe vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần. Anh Hưng, một tài xế Xanh SM thừa nhận, mẫu tải cỡ nhỏ của VinFast khiến anh cảm thấy nhẹ đầu hơn trước nhiều.

“Ngày xưa chạy xe côn, tắc đường mỏi nhừ chân, vừa chạy vừa lo lãng phí nhiên liệu đến mức phải tắt điều hòa, giờ chạy xe điện nhàn tênh mà lại kinh tế”, anh Hưng kể.

Ngoài tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng là một điểm cộng lớn. Với cấu tạo đơn giản, không có hàng trăm chi tiết chuyển động phức tạp như động cơ đốt trong, EC Van giúp chủ xe bớt đi gánh nặng không nhỏ. Theo tính toán của nhiều bác tài, chi phí bảo dưỡng định kỳ của xe điện chỉ bằng 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc. Điều này đồng nghĩa, với mỗi đồng doanh thu kiếm được, tỷ suất lợi nhuận ròng của chủ xe EC Van sẽ cao hơn đáng kể.

Xe vận chuyển nhưng vẫn đủ tiện nghi

Yếu tố để một chiếc xe đảm bảo khả năng chở hàng hóa nằm ở khả năng vận hành. Ở khía cạnh này, EC Van đã chứng minh được giá trị lớn với người dùng.

“Độ vọt của xe rất tốt, đạp ga là dính lưng ghế. Vô lăng đầm chắc, cho cảm giác lái tự tin và thú vị nhất trong các dòng xe tải cỡ nhỏ”, reviewer Hoàng Cao Minh sau khi lái thử đã phải thốt lên. Sức kéo khỏe giúp xe dễ dàng tải nặng và leo dốc, trong khi bán kính quay đầu nhỏ giúp xe xoay sở linh hoạt trong những con ngõ chật hẹp của Hà Nội hay TP.HCM.

Ngoài ra, định kiến về những chiếc xe tải nhỏ “trần trụi”, nóng bức và ồn ào đã hoàn toàn bị EC Van xóa bỏ. Reviewer từ kênh GearUpVN nhận định, nhờ kích thước được thiết kế và phân bổ hợp lý, xe gọn ghẽ ở phía bên ngoài, nhưng bên trong lại rất rộng.

“EC Van sở hữu kích thước vượt trội so với các đối thủ như 'Su cóc', với trục cơ sở dài hơn tới 68cm và chiều rộng lớn hơn 30cm. Điều này mang lại không gian cabin rộng rãi, hai người ngồi thoải mái không bị 'dính vai' vào nhau như xe tải truyền thống”, đại diện kênh review này làm rõ thêm về nhận định của mình.

Đặc biệt, hệ thống điều hòa 2 chiều mát lạnh được kênh Thành Auto đánh giá là trang bị “đáng đồng tiền bát gạo” trên xe. Giữa cái nắng 40 độ của mùa hè hay cái rét căm căm của mùa đông miền Bắc, việc được ngồi trong một cabin mát mẻ, nghe nhạc qua kết nối Bluetooth/USB giúp sức khỏe và tinh thần của bác tài được đảm bảo, từ đó nâng cao năng suất lao động.

Nhiều chủ xe thừa nhận, EC Van mang đến giải pháp vận tải hiệu quả, tối ưu lợi nhuận trên từng cây số. Đồng thời, mẫu xe giúp công việc vận chuyển trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn trong điều kiện nhiều tỉnh, thành phố đang siết chặt quy định với phương tiện sử dụng xăng, dầu, khuyến khích xe xanh.