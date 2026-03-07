Cận cảnh Honda Air Blade bản Marvel giới hạn vừa có mặt tại Việt Nam

TPO - Honda Việt Nam vừa giới thiệu tới người dùng trong nước mẫu xe Air Blade 125 phiên bản đặc biệt với bộ tem nhân vật Marvel, giới hạn chỉ 4.000 chiếc.

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Honda Việt Nam công bố lần đầu hợp tác với thương hiệu Marvel ra mắt bộ đôi xe Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom.

Ngoại thất của phiên bản Spider-Man nổi bật với tông đỏ chủ đạo, kết hợp các mảng xanh và đen, dựa trên màu trang phục của nhân vật "Người nhện".

Trên thân xe xuất hiện họa tiết mạng nhện cùng logo Spider-Man quen thuộc, tạo điểm nhấn rõ nét ở phần mặt nạ hai yếm trước.

Trong khi đó, phiên bản Venom sử dụng màu đen làm nền chủ đạo, đi kèm họa tiết mô phỏng gương mặt nhân vật Venom ở phần yếm trước.

Các chi tiết tem trắng và đỏ, tạo nét tương phản giúp tổng thể xe vẫn nổi bật dù sử dụng màu sơn tối.

Theo hãng xe Nhật, mỗi phối màu chỉ được sản xuất 2.000 chiếc. Mỗi xe đều có huy hiệu đánh số thứ tự riêng cùng logo kỷ niệm 30 năm Honda Việt Nam, nhấn mạnh giá trị sưu tầm của phiên bản đặc biệt này.

Ngoài bộ tem và phối màu mới, phiên bản Marvel không có thay đổi về thiết kế so với Air Blade 125 tiêu chuẩn. Xe vẫn giữ kiểu dáng thể thao với phần đầu góc cạnh, cụm đèn LED sắc nét và thân xe gọn gàng.

Mẫu xe tay ga này có kích thước dài × rộng × cao lần lượt 1.887 × 686 × 1.086 mm, chiều dài cơ sở 1.286 mm, chiều cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 142 mm. Xe nặng 113 kg và có bình xăng dung tích 4,4 lít.

Hệ thống chiếu sáng trên Air Blade 125 sử dụng công nghệ LED cho cả đèn pha và đèn định vị. Màn hình đồng hồ LCD hiển thị các thông tin vận hành cơ bản như tốc độ, mức nhiên liệu và quãng đường.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm: khóa thông minh Smart Key với khả năng mở khóa từ xa và hỗ trợ định vị xe trong bãi, cổng sạc USB phía trước. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích khoảng 23,2 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

Về vận hành, Air Blade 125 phiên bản Marvel sử dụng động cơ eSP 125 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất khoảng 11,3 mã lực và mô-men xoắn 11,7 Nm, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và công nghệ Idling Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu khi dừng chờ đèn đỏ.

Các trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước kết hợp hệ thống CBS và phanh tang trống phía sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hiện chỉ được trang bị trên phiên bản Honda Air Blade 160, chưa có trên bản 125.

Theo trang chủ của Honda Việt Nam, Air Blade phiên bản Marvel có giá đề xuất từ 48,1 triệu đồng. Mức giá này chỉ nhỉnh hơn một chút so với Air Blade 125 phiên bản Thể Thao, đang được niêm yết ở mức 47,8 triệu đồng. Người dùng quan tâm có thể đặt cọc từ 7/3 và dự kiến giao xe vào cuối tháng 4.

Với diện mạo theo phong cách Marvel, mẫu Honda Air Blade 125 phiên bản đặc biệt này hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích văn hoá siêu anh hùng, đặc biệt là nhân vật Spider-Man và Venom.

Trước đó, trên thị trường từng xuất hiện nhiều mẫu xe Honda lấy cảm hứng từ điện ảnh hoặc nhân vật hoạt hình như Honda Super Cub Disney, Honda Super Cub 50 Hello Kitty, Honda Scoopy Kuromi, Honda Monkey Star Wars…

Tuy vậy, những cái tên trên đều là xe được nhập khẩu tư nhân thay vì phân phối chính hãng như mẫu Air Blade 125 phiên bản Spider-man/Venom vừa ra mắt.