Loạt xe hybrid phổ thông tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam

TPO - Phần lớn những mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay đều đến từ thương hiệu Nhật Bản, nổi bật có Toyota Yaris Cross, Honda HR-V hay Suzuki Swift.

Trong bối cảnh giá xăng/dầu biến động khó lường theo tình hình thế giới, bên cạnh xe điện, các mẫu xe hybrid cũng đang chứng tỏ được giá trị nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Việt Nam, phân khúc xe hybrid ngày càng mở rộng về số lượng mẫu mã. Cộng với tác động từ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2026, nhiều mẫu xe hybrid được hãng giảm giá tạo điều kiện để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Dưới đây là tổng hợp những mẫu xe hybrid phân khúc phổ thông giá dưới 1 tỷ đồng tại nước ta có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất.

Hầu hết những mẫu xe trong danh sách trên đến từ các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki... và đa phần là xe hybrid tự sạc (HEV). Trong khi đó, các mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) thuộc phân khúc phổ thông hiện chỉ có ở các thương hiệu Trung Quốc.

Với mức tiêu thụ trung bình khoảng 4,5 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, các xe hybrid kể trên có thể đi được quãng đường 100 km với chi phí nhiên liệu chỉ khoảng 100.000 đồng, tính theo đơn giá 22.340 đồng/lít của xăng RON 95 hiện tại.

Dẫu vậy, con số mà nhà sản xuất đưa ra được đo ở một số điều kiện lý tưởng nhất định. Do đó khi vận hành thực tế, mức tiêu thụ nhiên liệu của các mẫu xe hybrid trên sẽ có sự chênh lệch so với thông số công bố ban đầu, nhưng chắc chắn tiết kiệm hơn đáng kể so với xe thuần sử dụng động cơ xăng/dầu.

Theo các chuyên gia bán hàng, xe hybrid ngày càng được ưa chuộng ở Việt Nam nhờ số lượng sản phẩm trên thị trường ngày càng phong phú bên cạnh mức giá hấp dẫn hơn. Độ bền, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe này cũng đã có nhiều thời gian để kiểm chứng, từ đó thúc đẩy người dùng cởi mở hơn với loại xe động cơ lai xăng - điện này.