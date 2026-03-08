Hãng xe sắp vào Việt Nam vén màn mẫu SUV sạc siêu nhanh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Mẫu SUV hybrid mới của Lotus vừa ra mắt thị trường quốc tế với tên gọi Eletre X Hybrid. Hãng xe thể thao Anh quốc này cũng đã ấn định kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam.

Lotus vừa chính thức điều chỉnh chiến lược điện hóa khi giới thiệu mẫu xe hybrid mới, đánh dấu sự trở lại của động cơ đốt trong sau Lotus Emira. Mẫu xe mới mang tên Lotus Eletre X Hybrid, dù tại thị trường Trung Quốc xe được gọi là “For Me”.

lotus-for-me-eletre-10.jpg

Eletre X Hybrid gần như giữ nguyên thiết kế so với phiên bản thuần điện Lotus Eletre. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe, nơi xuất hiện các khe hút gió bổ sung bên dưới cản trước – thay cho các khe dẫn gió qua nắp ca-pô trên bản điện.

lotus-for-me-eletre-4.jpg

Ngoài ra, hệ thống cửa gió chủ động dạng “cánh hoa” phía dưới cũng được thay bằng các cửa gió hình chữ nhật lớn hơn.

lotus-for-me-eletre-5.jpg

Khoang nội thất tiếp tục duy trì phong cách tối giản với bảng táp-lô ngang, hai màn hình mỏng 12,6 inch dành cho người lái và hành khách phía trước, cùng màn hình cảm ứng OLED trung tâm 15,1 inch. Xe còn có các tùy chọn ghế cao cấp, hệ thống âm thanh KEF, vật liệu bọc Alcantara và các chi tiết trang trí sợi carbon.

lotus-for-me-eletre-13.jpg

Được định vị là một mẫu siêu SUV, Lotus Eletre X được xây dựng dựa trên nền tảng X-Hybrid mới của hãng. Hệ thống này sử dụng kiến trúc điện 900 volt kết hợp với bộ pin 70 kWh và hai mô-tơ điện.

Tổng công suất của xe đạt 939 mã lực, cao hơn một chút so với phiên bản hiệu suất cao chạy điện Eletre R. Xe có động cơ 2.0L tăng áp chủ yếu đóng vai trò máy phát cung cấp năng lượng cho pin nuôi hai mô-tơ điện dẫn động.

lotus-for-me-eletre-1.jpg

Tuy nhiên, khi ở tốc độ cao và đạt hiệu suất tối ưu, động cơ cũng có thể truyền lực trực tiếp tới bánh trước thông qua hộp số một cấp. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây, và lên 200 km/h trong 10,5 giây.

Khả năng vận hành thuần điện của Eletre X cũng là điểm đáng chú ý. Với bộ pin 70 kWh, xe có thể di chuyển thuần điện với quãng đường khoảng 350 km sau mỗi lần sạc.

lotus-for-me-eletre-2-1.jpg

Khi đầy cả xăng và điện, tổng tầm hoạt động của xe có thể vượt mốc 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTP chỉ là 0,07 lít /100 km trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng.

Dù Lotus chưa công bố công suất sạc nhanh DC chính thức, nhưng phiên bản xe tại Trung Quốc được cho là hỗ trợ sạc chuẩn 6C – tương đương công suất khoảng 420 kW.

Với tốc độ này, Lotus Eletre X Hybrid có thể sạc từ 20% lên 80% chỉ trong khoảng 9 phút, thậm chí nhanh hơn cả phiên bản Eletre thuần điện.

lotus-for-me-eletre-14.jpg

Ngoài những công nghệ trên, Lotus Eletre X được trang bị hệ thống thanh chống lật chủ động 48V tương tự Eletre điện, cùng hệ thống treo khí nén hai buồng và giảm xóc thích ứng hai van.

Dù được trang bị hệ truyền động PHEV hoàn toàn mới, Eletre X Hybrid vẫn có khối lượng gần tương đương Eletre thuần điện, dao động từ 2.575-2.626 kg tùy theo cấu hình trang bị.

Theo kế hoạch, Eletre X sẽ ra mắt đầu tiên tại Trung Quốc dưới tên gọi For Me vào ngày 29/3. Sau đó, mẫu xe sẽ được phân phối ở châu Âu và Anh trước khi mở rộng trên phạm vi toàn cầu.

lotus-for-me-eletre-15.jpg

Tại Việt Nam, thương hiệu Lotus được xác nhận sẽ gia nhập thị trường trong nước thông qua nhà phân phối Tasco Auto, dự kiến trong quý I/2026.

Với xu hướng chuộng gầm cao và điện hóa hiện nay, nhiều khả năng mẫu xe Lotus đầu tiên được đưa về Việt Nam trong tương lai sẽ là SUV Eletre, có thể là cả phiên bản thuần điện lẫn hybrid.

Trường Vũ
