Dàn xe mới của BMW rò rỉ

TPO - BMW mới đây đã vô tình để lộ danh mục sản phẩm mới dành cho năm 2027, trong đó có một số chi tiết quan trọng.

Theo trang tin ô tô Motor1, sự cố xuất phát từ trang chủ của BMW tại Mỹ khi đơn vị này đăng nhầm thông tin về dàn xe đời 2027 trước thời điểm công bố chính thức.

Hãng xe Đức chưa đưa ra lời giải thích chính thức, nhưng nhiều khả năng lỗi xảy ra trong quá trình cập nhật giao diện mới nhằm chuẩn bị cho việc ngừng sản xuất hai mẫu xe BMW Z4 và BMW 8 Series trong năm nay.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất là việc BMW M2 sẽ lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh xDrive trong phiên bản nâng cấp hiệu năng dành cho năm 2027.

Biến thể này được cho là sẽ sử dụng hộp số tự động tinh chỉnh bởi bộ phận M Performance thay cho hộp số sàn tiêu chuẩn, đồng thời có thể khiến giá bán tăng thêm khoảng 5.000 USD so với bản tiêu chuẩn.

Danh sách bị rò rỉ cũng tiết lộ những thay đổi trong dòng sedan BMW 3 Series. Trước đó, biến thể M340i xDrive được cho là sẽ dừng sản xuất khi nền tảng G20 kết thúc vòng đời. Với thế hệ hoàn toàn mới mang mã G50, mẫu xe này dự kiến đổi tên thành M350i xDrive.

Ngoài ra, trang web còn vô tình tiết lộ thông tin về mẫu sedan điện BMW i3 thế hệ mới trên nền tảng NA0. Mẫu xe này dự kiến có hai phiên bản 40 xDrive và 50 xDrive. Song song với đó, mẫu SUV điện BMW iX3 cũng sẽ có ba cấu hình gồm 40 sDrive (dẫn động cầu sau), 40 xDrive và 50 xDrive.

SUV điện BMW iX3 Neue Klasse. Ảnh: BMW

Một số mẫu SUV và sedan cỡ lớn khác cũng xuất hiện trong danh sách, bao gồm BMW iX4, BMW X5, BMW iX5 và BMW 7 Series. Trong đó, iX4 dự kiến có hai phiên bản 40 xDrive và 50 xDrive, X5 sẽ bổ sung bản 40 sDrive, còn iX5 có biến thể 60 xDrive. Thông tin cuối cùng được tiết lộ là phiên bản BMW 740i xDrive đời 2027.

Khi được hỏi về danh sách trên, BMW đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào. Dẫu vậy, danh sách bị rò rỉ cho thấy giai đoạn 2026–2027 có thể sẽ là thời điểm rất bận rộn đối với BMW khi hãng có thể làm mới hàng loạt mẫu từ xe hiệu năng đến xe điện. Bên cạnh đó là việc tinh chỉnh các cấu hình phiên bản để phù hợp nhiều nhóm khách hàng.