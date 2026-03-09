Hãng xe Trung Quốc xin lỗi vì ‘đạo nhái’ ý tưởng của Range Rover

TPO - Lãnh đạo Great Wall Motor (GWM) đã chính thức gửi lời xin lỗi tới Land Rover sau khi hãng xe Trung Quốc này bị phát hiện sao chép ý tưởng quảng bá từ thương hiệu Anh quốc.

Trong nhiều năm qua, một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc từng gây nhiều tranh cãi liên quan đến việc “mượn ý tưởng” quá mức từ các mẫu xe châu Âu. Mới đây nhất, GWM lại tiếp tục vướng vào một tranh cãi tương tự.

Cụ thể, hãng vừa công bố poster quảng bá cho mẫu SUV mới Wey V9X. Tuy nhiên, hình ảnh này nhanh chóng bị dư luận đem ra so sánh với poster quảng cáo mà Land Rover từng thực hiện cho Range Rover Sport vào năm ngoái.

Trong poster gốc của Land Rover, một người đàn ông châu Á mặc vest đứng cạnh chiếc Range Rover Sport màu đen, tạo dáng đưa tay hướng về nắp ca-pô. Phía sau là làn khói cùng ánh đèn đỏ rực.

So sánh hai phiên bản poster sản phẩm của GWM Wey V9X và Range Rover Sport. Ảnh: Carscoops

Bức ảnh do GWM công bố gần như tái hiện lại toàn bộ bố cục này. Thay cho Range Rover Sport là chiếc Wey V9X chụp từ góc ngang. Trong khung hình, một người đàn ông châu Á mặc đồ đen đứng cạnh xe, cũng đưa tay về phía nắp ca-pô, với nền khói và ánh đèn đỏ phía sau.

Mức độ tương đồng lớn đến mức ánh đèn pha của chiếc Wey trong poster cũng chiếu lên người mẫu theo cách gần như giống hệt hình ảnh của Range Rover Sport.

Việc tham khảo ý tưởng từ chiến dịch quảng bá của hãng khác không phải điều hiếm thấy trong ngành, nhưng trường hợp của GWM được cho là khó có thể chấp nhận.

Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch GWM, ông Wei Jianjun đã buộc phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông mô tả đây là một hành vi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

“Sau khi xác minh, poster này thực sự là sản phẩm đạo nhái. Không có lý do nào để biện minh cho việc đó. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới Land Rover, tới nhà thiết kế của poster gốc, cũng như những người đã tin tưởng chúng tôi. Great Wall Motor và cá nhân tôi sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý và tài chính liên quan”, trang IT-Home dẫn lại lời ông Wei Jianjun.

Ông Wei Jianjun - chủ tịch của GWM. Ảnh: Bloomberg

Hiện chưa có thông tin về việc Land Rover có khởi kiện GWM hay không. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi phía GWM đã công khai thừa nhận hành vi sao chép và tuyên bố sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Thương hiệu cao cấp Wey của GWM trước đây cũng từng bị chi trích tương tự vào đầu năm 2025 khi đoạn phim quảng cáo cho mẫu MPV Gaoshan bị so sánh với quảng cáo của Lexus. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Chủ tịch đích thân xác nhận những cáo buộc này và đưa ra lời xin lỗi chính thức.