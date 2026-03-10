Hyundai Accent bản nâng cấp lộ diện

TPO - Phiên bản 2026 của dòng sedan Hyundai Accent vừa ra mắt mang đến nhiều nâng cấp về trang bị, vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khúc trên.

Sau 3 năm ra mắt, mẫu sedan Accent hay còn được gọi là Verna ở thị trường Ấn Độ vừa được Hyundai giới thiệu bản nâng cấp. Tại đây, xe được cải tiến về thiết kế, đồng thời bổ sung công nghệ và tiện nghi.

Ở ngoại thất, Hyundai Accent bản 2026 có phần cản trước thiết kế lại, kết hợp lưới tản nhiệt mạ chrome đen và các hốc hút gió mang phong cách thể thao hơn. Dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đầu xe vẫn được giữ lại, trong khi phần dưới của cụm đèn pha tách đôi được mở rộng nhẹ so với trước.

Thiết kế thân xe gần như không thay đổi, nhưng cản sau được bổ sung bộ khuếch tán gió rõ nét hơn với chi tiết trang trí dạng kim loại, đồng thời khách hàng có thể tùy chọn thêm cánh gió phía sau.

Ngoài ra, Hyundai cũng mở rộng bảng màu ngoại thất với hai tùy chọn mới là Xám mờ Titan và Xanh lam cổ điển.

Bên trong cabin, bố cục tổng thể vẫn quen thuộc với cụm màn hình kép 10,25 inch. Tuy nhiên, bản nâng cấp được trang bị vô-lăng thiết kế mới với logo 4 chấm giống với Santa Fe và Tucson.

Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc cũng bổ sung một số trang bị tiện nghi lần đầu xuất hiện trong phân khúc, bao gồm dàn âm thanh 8 loa Bose cao cấp, camera hành trình tích hợp, rèm che nắng cho hàng ghế sau và cốp thông minh.

Các phiên bản cao cấp còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp nhớ vị trí và thông gió, sạc không dây, nội thất bọc giả da cùng cửa sổ trời chỉnh điện.

Hyundai cho biết Accent sở hữu trục cơ sở dài nhất phân khúc với 2.670 mm, đồng thời có khoang hành lý lớn nhất trong nhóm đối thủ với dung tích 528 lít.

Về an toàn, mẫu sedan này được trang bị tối đa 7 túi khí, trong đó 6 túi khí là tiêu chuẩn, đồng thời có tùy chọn gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nên Hyundai Accent vẫn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên 113 lực tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao dùng động cơ tăng áp đạt công suất tới 160 mã lực.

Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động tùy phiên bản. Trong đó, bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số CVT, còn bản tăng áp kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Hyundai Accent/Verna bản nâng cấp hiện đã mở bán ở Ấn Độ với giá từ 1,098 - 1,825 triệu rupee, quy đổi khoảng 329-547 triệu đồng.

Tại Việt Nam, dòng sedan Accent được lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công. Xe có giá bán từ 439-569 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City hay Mazda2.

Mặc dù không còn dẫn đầu phân khúc sedan hạng B kể từ khi bước sang thế hệ mới vào năm 2024, nhưng Accent vẫn là một trong ba chủ lực doanh số của Hyundai Thành Công. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, mẫu sedan này đã bán được 942 chiếc, chỉ xếp sau Creta và Tucson.