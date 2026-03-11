Đi câu cá, 'tiện tay' cướp giật dây chuyền của thiếu nữ

TPO - Đi câu cá tại khu vực đường XTS12 (ấp 73, xã Xuân Thới Sơn), trên đường trở về, Kim Thân phát hiện cô gái điều khiển xe đạp điện có đeo sợi dây chuyền vàng nên điều khiển xe bám theo. Đến khu vực vắng người, Thân áp sát, nhanh tay giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày 11/3, Công an xã Xuân Thới Sơn, TPHCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Kim Thân (31 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi cướp giật dây chuyền vàng của một thiếu nữ đang đi xe đạp điện trên đường.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/2, trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn đã khẩn trương phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, khoanh vùng và truy bắt đối tượng gây án.

Kim Thân bị bắt tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, vào chiều cùng ngày, Kim Thân đi câu cá tại khu vực đường XTS12, ấp 73, xã Xuân Thới Sơn. Trên đường trở về, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Kha Ly (17 tuổi) đang điều khiển xe đạp điện có đeo một sợi dây chuyền vàng. Thấy đường vắng người qua lại, Thân nảy sinh ý định cướp giật tài sản và điều khiển xe bám theo nạn nhân.

Khi đến khu vực vắng người, Thân áp sát, nhanh tay giật sợi dây chuyền vàng của chị Ly rồi tăng ga tẩu thoát. Sau khi gây án, đối tượng mang sợi dây chuyền đi bán được 6,5 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 21/2, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Kim Thân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Công an trả lại tài sản cho người bị hại.

Cơ quan chức năng đã tiến hành truy thu tài sản bị cướp giật để trao trả cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Kim Thân về tội “cướp giật tài sản” theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an xã Xuân Thới Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các khu vực vắng người.

Người dân nên hạn chế đeo hoặc để lộ các loại trang sức, tài sản có giá trị khi đi đường; không treo túi xách, nữ trang ở vị trí dễ bị kẻ gian giật mất. Đồng thời, hạn chế di chuyển một mình trên các tuyến đường vắng, ít người qua lại, nhất là vào chiều tối hoặc ban đêm. Trong trường hợp buộc phải đi qua khu vực vắng, nên đi cùng người thân, bạn bè hoặc lựa chọn các tuyến đường chính đông người để đảm bảo an toàn.