CSGT Hà Nội chủ động phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ ngày bầu cử

Thanh Hà
TPO - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri Thủ đô tham gia ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, thông suốt.

bau-cu-1a.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng, điều tiết giao thông.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào ngày 15/3, trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại TP Hà Nội có 4.092 khu vực bỏ phiếu, 831 đơn vị bầu cử với tổng số hơn 6,17 triệu cử tri tham gia.

Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác bầu cử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri Thủ đô tham gia ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, thông suốt.

anh-4.jpg
CSGT sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm, khu vực bỏ phiếu.

Lực lượng CSGT Thủ đô tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu, các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm chính trị, hành chính và các địa bàn tập trung đông cử tri. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử, bảo vệ an toàn các điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu và quá trình kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai với cấp độ cao, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ. Các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân có thể dẫn đến ùn tắc, mất an toàn giao thông; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra hoạt động bầu cử.

Song song với đó, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường trọng điểm trong ngày bầu cử.

thuong-ta-me.jpg
Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh: "Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô".

Theo Thượng tá Mẽ, các đơn vị trực thuộc được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần để ngày bầu cử trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị và triển khai các phương án, lực lượng CSGT Hà Nội quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thủ đô diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Thanh Hà
