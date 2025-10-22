Khánh Hòa công bố các quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có 32 người; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có 11 người.

Trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: C.Đ.

Chỉ định ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Bà Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 người; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh gồm 10 người. Chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; ông Lưu Xuân Hải - Tỉnh ủy viên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh (chuyên trách).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện xuất sắc.

Trên cơ sở Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành 2 đảng bộ khẩn trương rà soát, ban hành chương trình hành động, kế hoạch làm việc của nhiệm kỳ và của từng năm, trên cơ sở đó lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.