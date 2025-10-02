Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở ngành, địa phương

TPO - Tỉnh Khánh Hòa đã có các quyết định về điều động, chỉ định, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo các sở ngành và địa phương

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Trần Minh Thái - Bí thư Đảng ủy phường Bảo An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh - Giám đốc Sở Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn. Điều động, chỉ định ông Trần Văn Thống - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư phường Bảo An.

Điều động, bổ nhiệm ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhựt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn, giữ chức Giám đốc Sở Công thương; ông Trần Văn Hiếu - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lê Phạm Quốc Vinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho lãnh đạo các sở ngành.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết: Công tác cán bộ thời gian qua đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của mỗi cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng và đề nghị các lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm khẩn trương nắm bắt công việc, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ để tạo thành sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.