Khánh Hòa: Điều động cán bộ Cục Quản lý đất đai về làm Phó Giám đốc Sở

TPO - Ông Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Trưởng phòng Chính sách - Pháp chế, Cục Quản lý đất đai được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa.

Sáng 30/9, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn đã trao Quyết định về việc tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Trưởng phòng Chính sách - Pháp chế, Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT), đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Tuyến

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng và bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Ngọc Tuyến với kinh nghiệm công tác tại Cục Quản lý đất đai sẽ góp phần cùng tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quản lý đất đai, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị ông Nguyễn Ngọc Tuyến chủ động tiếp cận, nắm bắt nhiệm vụ, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đặc biệt, ưu tiên xử lý các dự án tồn đọng, các vấn đề về bảng giá đất, chính sách đất đai, thẩm định và điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo mọi quy trình, quyết định đều minh bạch, tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.