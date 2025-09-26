Bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa

TPO - Ông Lương Đức Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 29/9.

Sáng 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, bổ nhiệm ông Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 29/9; ông Võ Hoàn Hải - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 29/9.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lương Đức Hải và ông Võ Hoàn Hải.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc mừng 2 cán bộ được phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ mới; đồng thời tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác các đồng chí này sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đáp ứng niềm tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị ông Lương Đức Hải và ông Võ Hoàn Hải nhanh chóng nắm bắt các nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Hoàn Hải, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa từ tháng 5/2020. Trước đó, ông Hải trải qua nhiều chức vụ như: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh.

Ông Lương Đức Hải, sinh năm 1976, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Ông Hải từng giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Chủ tịch UBND TP Cam Ranh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.