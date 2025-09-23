Khánh Hòa quyết tâm bứt phá, bước vào kỷ nguyên tăng trưởng hai con số

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, sau đại hội cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, có tính hành động cao. Đồng thời hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất.

Cực tăng trưởng cao của cả nước

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã diễn ra phiên bế mạc. Tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn Thư ký, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I bế mạc sau hơn 2 ngày làm việc.

Theo dự thảo Nghị quyết, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, và trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực.

Nghị quyết đã đưa ra những quan điểm chủ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tận dụng tối đa tiềm lực và khai thác tối ưu các cơ hội nổi trội của một Khánh Hòa mới với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I.

Điểm nhấn của Nghị quyết chính là khát vọng đưa Khánh Hòa bước vào "thập niên tăng trưởng hàng năm liên tục đạt 2 con số" về tăng trưởng kinh tế GRDP, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người. Mục tiêu này thể hiện quyết tâm rất cao, biến Khánh Hòa thành một "cực tăng trưởng cao của cả nước" và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Cuối cùng là xây dựng một Khánh Hòa nơi "nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc".

Biến nghị quyết thành hiện thực sinh động

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết: Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

"Đại hội đã trở thành một diễn đàn sôi nổi, nơi các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các văn kiện. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, và đặc biệt là Nghị quyết cùng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây là những kim chỉ nam quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong 5 năm tới", ông Nghiêm Xuân Thành cho hay.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu bế mạc Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, thành công của Đại hội mới chỉ là bước khởi đầu. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và các chỉ tiêu mang hơi thở của cuộc sống, cần sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của tất cả các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị trong tỉnh.

"Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, các đồng chí đại biểu, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội. Đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, có tính hành động cao, hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất", ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội điểm danh qua ứng dụng di động.

Bí thư Nghiêm Xuân Thành kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm ngay sau đại hội là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2025, tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ từ đầu năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.