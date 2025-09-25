Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sáng 25/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI), nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ủy ban và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa XI.

Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua tờ trình đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tờ trình xin ý kiến dự thảo lần 1 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Hà sinh năm 1973, quê tỉnh Đắk Lắk. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Hà từng có nhiều năm công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (cũ). Từ năm 2015 -2020, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Từ 2020 - 2025, ông giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Khắc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.