Bí thư Khánh Hòa: Gỡ vướng cho doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, mọi vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm và việc gỡ vướng ưu tiên hàng đầu.

Sự hài lòng của doanh nhân là thước đo cải cách hành chính

Chiều 13/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Hội nghị có 300 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp chính là những người đã đóng góp trực tiếp vào sự phục hồi và tăng trưởng, đưa Khánh Hòa trở thành "điểm sáng kinh tế" với thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2025 tăng trên 20% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Khánh Hòa tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của doanh nhân là thước đo cải cách hành chính. “Chúng tôi quyết liệt chuyển mình từ tư duy "quản lý – kiểm tra" sang "hỗ trợ – phục vụ’", từ "xin – cho" sang "đồng hành - chia sẻ". Đồng thời chủ động kiến tạo từng cơ hội, thấu hiểu nhà đầu tư, chia sẻ rủi ro và hướng tới thành công", ông Toàn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn còn tồn tại sau sáp nhập như: Thủ tục pháp lý chồng chéo, giải ngân vốn chậm, nhiều dự án tồn đọng kéo dài, thiếu nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái doanh nghiệp chưa mạnh.

Khánh Hòa tôn vinh những doanh nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

"Tỉnh cần có giải pháp đột phá để tháo gỡ các điểm nghẽn này cũng như quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực phía Nam Khánh Hòa, vốn còn yếu thế khi tham gia thị trường để họ có thêm cơ hội vươn lên, đóng góp cân bằng hơn cho sự phát triển chung", ông Hồng kiến nghị.

Chủ động gỡ vướng cho doanh nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, ông Nghiêm Xuân Thành cũng đã nêu rõ quan điểm về việc lựa chọn nhà đầu tư.

"Tiêu chí của tỉnh là lựa chọn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có năng lực chứ không thể "tay không bắt giặc". Do đó, các doanh nghiệp có năng lực hãy cam kết và đã cam kết thì phải làm," ông Thành nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị cần có một cơ chế kết nối hai chiều giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những phản biện, đề xuất chính sách từ cộng đồng doanh nhân. Đồng thời, các sở, ban ngành phải chủ động rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, không để xảy ra nhiều tình huống gây phiền hà cho doanh nghiệp.

"Mọi vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Nếu phát hiện cơ quan, cá nhân nào gây khó dễ, sách nhiễu doanh nghiệp sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh”, ông Thành nói.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2025, tôn vinh những doanh nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.