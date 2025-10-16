Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khánh Hòa có tân Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phùng Quang
TPO - Chiều 16/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang.

luthanhhai.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Lữ Thanh Hải (cầm hoa ở giữa).

Ông Lữ Thanh Hải sinh năm 1968; quê quán phường Bình Định, tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Hải từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa; Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Từ tháng 7/2025 đến nay ông Hải giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

thanhha.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Hà (cầm hoa ở giữa), ông Trần Văn Hiếu (cầm hoa bên trái) và Nguyễn Văn Nhựt (cầm hoa bên phải).

Ông Nguyễn Thanh Hà sinh năm 1981, quê quán Hải Phòng; có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Hà từng công tác tại Sở Nội vụ, đảm nhận các chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Hà giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Xuân Ninh - nguyên Giám đốc Sở Công thương, ông Lê Phạm Quốc Vinh - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, do chuyển công tác khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công thương.

Phùng Quang
