Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị tăng giá vé xe khách liên tỉnh

TPO - Nhiều doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến cố định tại các bến xe ở TPHCM đã gửi hồ sơ điều chỉnh tăng giá vé do biến động bởi giá xăng dầu “leo thang” liên tục. Theo Sở Xây dựng TPHCM, đến ngày 10/3 đã có 13 đơn vị đăng ký tăng giá trên 96 tuyến liên tỉnh.

Ngày 11/3, thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều hồ sơ thông báo điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp vận tải đang khai thác tuyến cố định tại các bến xe liên tỉnh trên địa bàn.

Theo đó, tính đến cuối ngày 10/3, có 13 doanh nghiệp vận tải đã đăng ký tăng giá vé trên 96 tuyến xe khách liên tỉnh, với mức điều chỉnh từ 5-36%.

Trong đó, Công ty TNHH Vận tải hành khách Sao Vàng tăng khoảng 13% giá vé trên hai tuyến Vũng Tàu - An Sương và Long Đất - An Sương. Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Phú Thái Sơn cũng điều chỉnh tăng 13% trên tuyến Vũng Tàu - An Sương.

Phương tiện hoạt động tại bến xe Miền Đông mới, TPHCM.

Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh giá trên 19 tuyến, với mức tăng từ 17-36%, gồm các tuyến như Bến xe Miền Đông mới - Xuyên Mộc và Bến xe Miền Tây - Bà Rịa.

Một số doanh nghiệp khác tăng ở mức thấp hơn. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Đông Hưng tăng khoảng 5% trên các tuyến Phan Rang, Phan Rí - TPHCM; HTX Vận tải và Du lịch Đông Bắc cũng tăng 5% trên các tuyến Tuy Phong, Phan Rí - TPHCM.

Trong khi đó, Công ty TNHH Saigon Public Transport điều chỉnh tăng 17-20% trên tuyến Bến xe Miền Đông mới - Mũi Né. Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh tăng giá trên 10 tuyến, mức điều chỉnh từ 13-18%, gồm các tuyến Ngã tư Ga - Buôn Ma Thuột, Bến xe Miền Đông mới - Đà Lạt…

Ngoài ra, Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines cũng điều chỉnh giá trên 12 tuyến, với mức tăng từ 12-19%, như tuyến Bến xe Miền Đông mới - Bắc Phan Thiết hay Bến xe Miền Đông - phía Nam Buôn Ma Thuột.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá. Trước khi áp dụng, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Xây dựng và các bến xe, đồng thời niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn.

Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi việc kê khai và niêm yết giá của các đơn vị vận tải nhằm bảo đảm việc điều chỉnh giá vé tuân thủ đúng quy định.

Theo quy định tại Thông tư 36/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), doanh nghiệp kinh doanh vận tải được quyền chủ động quyết định và điều chỉnh giá cước, đồng thời phải thực hiện kê khai, niêm yết và tự chịu trách nhiệm về mức giá do mình ban hành theo quy định của pháp luật về giá.

Việc tăng giá vé thường xuất phát từ biến động của các yếu tố chi phí đầu vào. Trong cơ cấu giá vé vận tải hành khách, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 25-35%, ngoài ra còn có các khoản chi như nhân công, khấu hao phương tiện, chi phí bến bãi, quản lý và các chi phí khai thác khác.

Đối với một số tuyến cự ly ngắn hoặc có đặc thù khai thác riêng, chi phí cố định trên mỗi chuyến chiếm tỷ trọng lớn nên mức điều chỉnh giá vé có thể cao hơn so với mức biến động của chi phí nhiên liệu. Trong một số trường hợp, mức tăng trên 30% có thể phát sinh tùy theo cơ cấu chi phí và phương án kinh doanh của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết nếu phát hiện trường hợp điều chỉnh giá vé bất thường, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra các yếu tố hình thành giá nhằm bảo đảm việc kê khai của doanh nghiệp phù hợp quy định và tình hình thực tế.