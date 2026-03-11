Onsen Fuji Priority: Tấm thẻ quyền lực mở khóa chuẩn sống thượng lưu của cộng đồng tinh hoa

Onsen Fuji chính thức ra mắt thẻ đặc quyền nghỉ dưỡng - Onsen Fuji Priority, biểu tượng dành riêng cho cộng đồng chủ nhân tinh hoa, mở cánh cửa bước vào thế giới chăm sóc sức khỏe đẳng cấp với nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm.

Biểu tượng quyền lực mới của cộng đồng chủ nhân tinh hoa

Trong thế giới thượng lưu, những “tấm thẻ đen quyền lực” từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vị thế của người sở hữu. Trên thế giới, nhiều loại thẻ cao cấp như American Express Centurion, Mastercard World Elite hay các thẻ hội viên của những câu lạc bộ thượng lưu đều chỉ dành cho nhóm khách hàng chọn lọc với tiêu chí khắt khe. Những tấm thẻ này mở ra một hệ sinh thái đặc quyền, từ dịch vụ phòng chờ thương gia tại sân bay, cho tới những trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí cao cấp.

Với tập đoàn Onsen Fuji, tấm thẻ đặc quyền ấy được định nghĩa theo một cách rất riêng với Onsen Fuji Priority - thẻ đặc quyền nghỉ dưỡng onsen dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Theo Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ: “Người Nhật luôn tin rằng việc chăm sóc cơ thể và tinh thần rất cần được đề cao trong cuộc sống bận rộn hiện nay. Nếu trước đây quyền lực thường được nhìn nhận qua giá trị tài sản vật chất, thì trong kỷ nguyên mới, quyền lực ấy còn được mở rộng bởi khả năng tiếp cận những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, những giá trị hiếm có mà không phải ai cũng có cơ hội được tận hưởng một cách thường xuyên và lâu dài.

Từ triết lý đó, tập đoàn Onsen Fuji chính thức giới thiệu Onsen Fuji Priority, tấm thẻ định danh quyền lực dành riêng cho cộng đồng chủ nhân sở hữu “hệ sinh thái” bất động sản chăm sóc sức khỏe - Tokyo Retreat nằm trong quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy.

Onsen Fuji Priority được tạo ra như một đặc quyền cá nhân hóa dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, mở ra khả năng tiếp cận và tận hưởng hệ tiện ích dịch vụ khoáng nóng tự nhiên một cách lâu dài và thuận tiện nhất. Trên hết, chúng tôi muốn đem đến những giá trị, những trải nghiệm sống đẳng cấp và trọn vẹn nhất dành tặng cho chủ nhân của tấm thẻ Onsen Fuji Priority.”

Lấy cảm hứng từ các biểu tượng thẻ đen quyền lực trên thế giới, Onsen Fuji Priority được thiết kế với phong cách tối giản nhưng đầy uy lực. Màu đen chủ đạo kết hợp các chi tiết tinh tế tạo nên diện mạo sang trọng, phản chiếu phong cách sống đẳng cấp của chủ nhân. Qua Onsen Fuji Priority, tập đoàn Onsen Fuji mong muốn kiến tạo một chuẩn sống tinh hoa mới, nơi mỗi lần chạm thẻ là một lần mở ra cánh cửa bước vào thế giới chăm sóc sức khỏe với nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá.

Chìa khóa mở ra thế giới chăm sóc sức khỏe với khoáng nóng tự nhiên quý giá

Sở hữu tấm thẻ Onsen Fuji Priority đồng nghĩa với việc nắm giữ “chìa khóa” bước vào thế giới chăm sóc sức khỏe đẳng cấp tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy và Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa quy mô lớn nhất miền Bắc với hơn 50+ tiện ích dịch vụ cao cấp.

Tọa lạc ngay trên lõi mạch khoáng nóng Thanh Thủy - nguồn khoáng quý hiếm được thiên nhiên ưu ái ban tặng, Lynntimes Thanh Thủy và Ohayo Onsen & Spa được kiến tạo như một không gian chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tại đây, nguồn khoáng nóng được dẫn trực tiếp từ mạch khoáng ngàn năm nằm sâu dưới lòng đất, tạo nên nền tảng cho các trải nghiệm trị liệu và phục hồi sức khỏe cao cấp.

Chủ nhân của tấm thẻ Onsen Fuji Priority được hưởng đặc quyền miễn phí tham quan và sử dụng toàn bộ hệ tiện ích tại Lynntimes Thanh Thủy, đồng thời tận hưởng các dịch vụ khoáng nóng tại Công viên Ohayo Onsen & Spa với số lần trải nghiệm không giới hạn trong 10 năm hoặc trọn đời. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống thường nhật, đem lại sự thuận tiện và khẳng định vị thế ưu tiên của chủ nhân tấm thẻ.

Sở hữu Onsen Fuji Priority - tận hưởng toàn bộ hệ tiện ích tại Lynntimes Thanh Thủy.

Onsen Fuji Priority còn được xem như biểu tượng của một hệ giá trị sống chọn lọc và khác biệt. Mỗi tấm thẻ đều được cá nhân hóa với tên của chủ sở hữu, không chỉ để xác lập quyền lợi, mà còn khẳng định vị thế riêng biệt của mỗi thành viên trong cộng đồng, bảo chứng cho một chuẩn mực trải nghiệm khoáng nóng được duy trì ở tiêu chuẩn cao nhất.

Sự ra đời của tấm thẻ Onsen Fuji Priority chính là bước tiến đánh dấu cột mốc tiếp theo trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái trị liệu đẳng cấp, đồng thời thể hiện sứ mệnh không ngừng phát triển những sản phẩm và dịch vụ xứng tầm dành cho mỗi khách hàng của tập đoàn Onsen Fuji.