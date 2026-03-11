Chứng khoán An Bình làm nóng cuộc đua tăng vốn trong ngành chứng khoán

Làn sóng tăng vốn của các công ty chứng khoán đang sớm “tăng nhiệt” ngay từ đầu năm 2026, khi nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch mở rộng quy mô. Trong đó, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) gây chú ý với kế hoạch tăng vốn điều lệ gấp 3 lần.

ABS lên kế hoạch tăng vốn gấp 3 lần

Trong bối cảnh thị trường vốn được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, việc mở rộng quy mô tài chính trở thành chiến lược trọng tâm của nhiều doanh nghiệp. CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) lên phương án IPO, CTCP Chứng khoán DNSE, Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank SBS) đã, tiếp tục thực hiện tăng vốn.

Dù quy mô và cách thức triển khai khác nhau, việc nhiều công ty chứng khoán đồng loạt tăng vốn ở thời điểm này được xem là bước chạy đà nhằm củng cố nguồn lực tài chính, sẵn sàng đón cơ hội với dấu mốc nâng hạng thị trường. Trong làn sóng này, kế hoạch của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) gây chú ý với mục tiêu tăng vốn gấp 3 lần.

Tại đại hội sắp tới, ABS trình cổ đông hai phương án tăng vốn gồm chào bán riêng lẻ và phát hành ESOP. ABS đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào sáng 18/3/2026 tại Hà Nội, tập trung vào các nội dung như tăng vốn điều lệ gấp 3 lần, chuyển niêm yết sang HoSE và đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp và 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý I/2026, sẽ huy động khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 1.500 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh; 500 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

So với phương án được cổ đông thông qua cuối năm 2025, kế hoạch mới thay thế chào bán cho cổ đông hiện hữu bằng phát hành riêng lẻ, thể hiện định hướng lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược dài hạn.

Bên cạnh đó, ABS dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP trong quý II–III/2026, giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và không thực hiện mua lại. Chương trình ESOP hướng đến thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và người lao động chính thức, qua đó tăng cường gắn kết tổ chức, giữ chân nhân sự chủ chốt trong giai đoạn mở rộng quy mô.

Mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng

Trên thị trường, ABS được đánh giá đang khai thác hiệu quả nền tảng hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) và CTCP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF). Sự phối hợp này giúp khách hàng cá nhân và tổ chức tiếp cận chuỗi giải pháp tài chính đồng bộ, từ giao dịch chứng khoán, đầu tư quỹ đến tư vấn huy động vốn và niêm yết. Nguồn khách hàng từ ngân hàng tạo dư địa tăng trưởng tự nhiên cho mảng môi giới và cho vay ký quỹ.

ABS xác định mảng nguồn vốn và cho vay ký quỹ là trụ cột lợi nhuận chính, nhờ lợi thế chi phí vốn cạnh tranh. Trong khi đó, hoạt động tự doanh đóng vai trò cân bằng lợi nhuận, tận dụng cơ hội thị trường.

Năm 2026, ABS đặt mục tiêu doanh thu 1.175 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 600 tỷ đồng, tăng 173%. Theo ban lãnh đạo, kế hoạch này dựa trên kịch bản vĩ mô tích cực với tăng trưởng GDP khoảng 9,5% trong kịch bản cơ sở, nhờ đầu tư công, phục hồi tiêu dùng, gia tăng FDI và xuất khẩu. Các cải cách pháp lý liên quan đến thị trường vốn được kỳ vọng tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp.

Song song với tăng vốn cổ phần, ABS cũng trình cổ đông chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng tối đa 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2–5 năm. Đây sẽ là nguồn bổ sung vốn trung – dài hạn cho hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, công ty cũng đề xuất chuyển niêm yết cổ phiếu sang HoSE. Việc hiện diện trên sàn niêm yết lớn nhất cả nước được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, mở rộng tiếp cận nhà đầu tư và cải thiện thanh khoản cổ phiếu.

Trong năm 2026, ABS cho biết sẽ tăng cường phát triển ứng dụng dịch vụ trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ để thu hút khách hàng và hỗ trợ quản lý đầu tư hiệu quả hơn. Việc đồng thời mở rộng quy mô vốn, củng cố nền tảng khách hàng và đầu tư công nghệ cho thấy chiến lược phát triển theo hướng bền vững.

Cuộc đua tăng vốn của ngành chứng khoán có thể còn kéo dài. Tuy nhiên, với kế hoạch tăng vốn gấp 3 lần, chuyển sàn HoSE và mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng mạnh, ABS đang củng cố tiềm lực để hiện thực hoá những “tham vọng” rõ ràng trong giai đoạn tới.