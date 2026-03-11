Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cổ đông GELEX có thể nhận cổ phiếu và cổ tức lên tới 53%

P.V

Trong đó, phương án phân phối cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 8%, cổ tức bằng cổ phiếu là 25% và cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 20%.

img-9869.jpg

Ngày 10/3/2026, CTCP Tập đoàn GELEX công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc điều chỉnh nội dung trong tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, HĐQT trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng mức cổ tức 33%, gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 8% cổ tức bằng tiền mặt. Trước đó, ngày 11/9/2025, GELEX đã tạm ứng 8% cổ tức tiền mặt, tương đương chi gần 722 tỷ đồng cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Tập đoàn dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Nếu được Đại hội thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 cùng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông nhận được có thể đạt 53%, mức chi trả cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của GELEX.

Với phương án trên, vốn điều lệ của GELEX dự kiến tăng từ 9.023 tỷ đồng lên khoảng 13.084 tỷ đồng.

Năm 2026, GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 44.712 tỷ đồng, tăng 13,2% so với mức thực hiện năm 2025. Đây là năm Tập đoàn định hướng duy trì tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời củng cố nền tảng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 3.615 tỷ đồng, giảm 21,8% so với năm 2025. Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch lợi nhuận được xây dựng trên tinh thần thận trọng, phản ánh khả năng chịu áp lực ngắn hạn từ chi phí lãi vay cũng như chi phí vận hành các dự án mới trong giai đoạn đầu khi công suất chưa đạt mức tối đa.

Tại Đại hội ngày 1/4 sắp tới, GELEX cũng sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 5 thành viên, khi nhiệm kỳ HĐQT hiện tại (2021–2026) kết thúc trong năm nay. Theo quy định, các thành viên HĐQT đương nhiệm tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu và tiếp quản công việc.

Bên cạnh đó, HĐQT trình cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tòa nhà tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27–29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tọa lạc tại khu vực trung tâm của Thủ đô, cách Hồ Gươm vài phút đi bộ, tòa nhà đạt chuẩn văn phòng hạng A, đáp ứng tiêu chuẩn xanh quốc tế LEED Gold, tích hợp công nghệ quản lý tòa nhà thông minh và hệ thống an ninh hiện đại.

P.V
