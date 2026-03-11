Cầu Mai Lĩnh mới đang được thi công ra sao?

Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Hà Nội cho biết, cầu Mai Lĩnh mới có chiều dài 1,03 km, rộng 4 làn xe cơ giới (gấp đôi cầu Mai Lĩnh hiện tại). Công trình là hạng mục của dự án mở rộng QL6 với tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, thời gian hoàn thành năm 2027

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện dự án mở rộng QL6 mà còn giúp giảm ùn tắc tại cầu Mai Lĩnh hiện hữu, điểm nghẽn giao thông đã tồn tại nhiều năm.

Hiện các nhà thầu đang phấn đấu thi công, hoàn thành hạng mục đổ các móng và trụ cầu trước quý III năm nay để tránh mùa mưa lũ; đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2027.