Cầu Mai Lĩnh mới đang được thi công ra sao?

Anh Trọng

TPO - Với mục tiêu giảm áp lực giao thông cho cầu Mai Lĩnh hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng trên QL6, dự án cầu Mai Lĩnh mới được khởi công từ tháng 6/2025. Hiện công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, một số trụ cầu vượt sông đầu tiên đã được đổ bê tông, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

tp-1.jpg
Cầu Mai Lĩnh mới được xây dựng ngay cạnh cầu Mai Lĩnh hiện hữu, về phía thượng nguồn sông Đáy.
tp-2.jpg
Sau hàng chục năm khai thác, mật độ phương tiện trên QL6 ngày càng tăng, khiến cầu Mai Lĩnh hiện nay chỉ rộng 2 làn xe thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải và ùn tắc.
tp-3.jpg
Sau hơn 6 tháng thi công, nhiều trụ cầu Mai Lĩnh mới đã được đúc bê tông giữa lòng sông Đáy.
tp-4.jpg
Để vượt sông Đáy, cầu Mai Lĩnh mới có khoảng 10 trụ cầu. Hiện các trụ phía bờ Xuân Mai đã được đổ bê tông gần hoàn tất, trong khi các trụ phía bờ Hà Đông đang bắt đầu triển khai.
5.jpg
Công trình được triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa tổ chức giao thông, bảo đảm phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua cầu Mai Lĩnh hiện hữu.
tp-6.jpg
Các trụ cầu phía bờ Xuân Mai đã được đổ bê tông và dần lộ rõ hình dạng.
tp-7.jpg
Ở phía bờ Hà Đông, các đơn vị thi công đang đắp đất, san ủi mặt bằng để chuẩn bị xây dựng các trụ cầu tiếp theo.
tp-8.jpg
Với các trụ giữa lòng sông, các đơn vị thi công phải đắp đất, dựng vách ngăn (khung sắt) để ngăn nước, chuẩn bị đổ móng trụ cầu.

Chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Hà Nội cho biết, cầu Mai Lĩnh mới có chiều dài 1,03 km, rộng 4 làn xe cơ giới (gấp đôi cầu Mai Lĩnh hiện tại). Công trình là hạng mục của dự án mở rộng QL6 với tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, thời gian hoàn thành năm 2027

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện dự án mở rộng QL6 mà còn giúp giảm ùn tắc tại cầu Mai Lĩnh hiện hữu, điểm nghẽn giao thông đã tồn tại nhiều năm.

Hiện các nhà thầu đang phấn đấu thi công, hoàn thành hạng mục đổ các móng và trụ cầu trước quý III năm nay để tránh mùa mưa lũ; đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2027.

Anh Trọng
#Cầu Mai Lĩnh #cầu qua sông đáy #quốc lộ 6 #giao thông

