Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hình ảnh đại công trường dự án chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội

Trọng Tài

TPO - Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, nối thông sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, được kỳ vọng là mắt xích quan trọng nhất giúp Hà Nội xóa sổ các điểm đen úng ngập trong mùa mưa bão.

Cận cảnh đại công trường dự án chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội.
ok-6.jpg
Đây là một trong những công trình trọng điểm thuộc nhóm giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng úng ngập trên địa bàn Thủ đô.
h7.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư gần 681 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
tp-h10.jpg
Dự án tập trung cải tạo hai đoạn tuyến huyết mạch thuộc khu vực phía Nam. Cụ thể, đoạn thứ nhất kéo dài khoảng 4 km (từ đập Quang đến Quốc lộ 1A) và đoạn thứ hai dài khoảng 1,8 km (từ Quốc lộ 1A đến trạm bơm Yên Sở).
tp-h7.jpg
tp-h18.jpg
tp-h19.jpg
Hiện tại nhà thầu đang tiến hành xây dựng hệ thống kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu với tổng chiều dài 5,3 km. Cùng đó, thực hiện nạo vét lòng sông với độ sâu trung bình 3,6m để khơi thông dòng chảy.
tp-h5.jpg
tp-h3.jpg
tp-h4.jpg
Ngoài ra một hạng mục quan trọng khác là xây dựng cống kết nối sông Tô Lịch với hồ Linh Đàm, giúp điều tiết lưu lượng nước linh hoạt.
tp-h22.jpg
tp-h23.jpg
tp-h9.jpg
Những hạng mục chính phục vụ mục tiêu thoát nước dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026.
tp-h11.jpg
Các hạng mục phụ trợ và hoàn thiện cảnh quan còn lại sẽ hoàn thiện chậm nhất trước ngày 30/6. Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án giúp tiêu thoát nước, giảm tình trạng ngập úng của Hà Nội trong mùa mưa năm 2026.
ok-1.jpg
Vị trí dự án trên bản đồ.
Trọng Tài
#Hà Nội #chống ngập #dự án #Kim Ngưu #giải pháp cấp bách #trạm bơm Yên Sở

