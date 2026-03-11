Hình ảnh đại công trường dự án chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội

TPO - Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, nối thông sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, được kỳ vọng là mắt xích quan trọng nhất giúp Hà Nội xóa sổ các điểm đen úng ngập trong mùa mưa bão.