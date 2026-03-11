Hình ảnh đại công trường dự án chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội

TPO - Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu, nối thông sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, được kỳ vọng là mắt xích quan trọng nhất giúp Hà Nội xóa sổ các điểm đen úng ngập trong mùa mưa bão.
Hiện tại nhà thầu đang tiến hành xây dựng hệ thống kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu với tổng chiều dài 5,3 km. Cùng đó, thực hiện nạo vét lòng sông với độ sâu trung bình 3,6m để khơi thông dòng chảy.
Ngoài ra một hạng mục quan trọng khác là xây dựng cống kết nối sông Tô Lịch với hồ Linh Đàm, giúp điều tiết lưu lượng nước linh hoạt.
Những hạng mục chính phục vụ mục tiêu thoát nước dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026.