Công ty Thủy điện Đồng Nai trao 330 phần quà Tết cho hộ khó khăn

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp chính quyền các địa phương trao 330 phần quà đến hộ nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn. Hoạt động thường niên này tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng nơi đứng chân.

Với thông điệp: “Mỗi phần quà là sự gửi gắm mong muốn một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho bà con", dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp chính quyền và Ủy ban MTTQ các địa phương trao 330 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí 165 triệu đồng từ nguồn phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ và công nhân viên.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai (thứ 4 từ trái qua) trao quà cho bà con tại xã Bảo Lâm 5.

Ông Hồ Sĩ Hưng - Phó Giám đốc Công ty Công ty Thủy điện Đồng Nai trao quà cho bà con tại xã Quảng Khê.

Quà được trao tận tay các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Quảng Khê, Tà Đùng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên 3 và phường B’Lao, góp phần giúp bà con đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình hơn.

Tại các điểm trao quà, ông Nguyễn Quang Vĩnh - Giám đốc Công ty, ông Hồ Sĩ Hưng - Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng, phân xưởng trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con. Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, bánh, bột ngọt… tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tập thể người lao động đơn vị.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động trao quà Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được Công ty Thủy điện Đồng Nai duy trì nhiều năm qua, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

“Mỗi phần quà là sự sẻ chia, gửi gắm mong muốn một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho bà con” - đó là thông điệp được tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai nhấn mạnh trong chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.