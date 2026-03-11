Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau hơn nửa thế kỷ trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM sẽ tạm rời không gian quen thuộc từ ngày 14/3 để chuẩn bị cho dự án xây dựng công trình mới quy mô lớn.

Sau nhiều thập kỷ trở thành điểm hẹn quen thuộc của các thế hệ thanh niên, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM vừa phát thông báo tạm rời địa điểm hiện tại từ ngày 14/3, khép lại một giai đoạn hoạt động gắn bó với tuổi trẻ thành phố.

Theo đó, trang chính thức của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM vừa đăng tải bức thư mang tên Lời tạm biệt và hẹn ngày trở về - Ngôi nhà thanh xuân của chúng ta”. Thông điệp đầy cảm xúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là những người từng gắn bó với không gian sinh hoạt này trong nhiều năm.

img-2262.jpg
Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM tạm đóng cửa từ ngày 14/3. Ảnh: Fanpage

Bức thư nhắc lại hành trình hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của địa điểm được xem như “ngôi nhà chung” của thanh niên thành phố. Từ sau ngày 30/4/1975, nơi đây đã trở thành không gian quen thuộc cho các hoạt động học tập, giao lưu và sáng tạo của nhiều thế hệ. Các phong trào tình nguyện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, chương trình giáo dục kỹ năng hay những sân chơi dành cho giới trẻ đều được hình thành và phát triển mạnh mẽ tại đây.

Không chỉ là nơi tổ chức sự kiện, địa điểm này còn lưu giữ nhiều ký ức sôi nổi của tuổi trẻ thành phố - từ những đêm sinh hoạt kéo dài, tiếng hát vang lên trong các chương trình giao lưu cho đến những cuộc gặp gỡ của các lực lượng thanh niên trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt. Chính những ký ức ấy đã tạo nên một biểu tượng đáng tự hào của tuổi trẻ tại TPHCM.

Sau khi bài viết được đăng tải, bà Huỳnh Thị Quỳnh Hoa (MC Quỳnh Hoa) - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên cũng chia sẻ cảm xúc khi phải tạm biệt không gian quen thuộc. Theo bà Hoa, việc nói lời chia tay mang đến nhiều cảm xúc đan xen, vừa háo hức chờ đón những thay đổi trong tương lai, vừa bồi hồi khi nghĩ đến những ký ức thanh xuân đã gắn bó với nơi này.

Theo kế hoạch, việc tạm rời địa điểm hiện tại là bước chuẩn bị cho quá trình nâng cấp và xây dựng công trình mới ngay trên khu đất trung tâm thành phố. Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới đã được UBND TPHCM phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng từ ngân sách.

Theo thiết kế, công trình mới sẽ có quy mô 25 tầng, gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, cao khoảng 84 m với tổng diện tích sàn hơn 93.000 m². Không gian này được định hướng trở thành tổ hợp văn hóa - giáo dục đa năng dành cho thanh niên, bao gồm quảng trường tổ chức sự kiện ngoài trời, hội trường lớn, trung tâm khoa học – công nghệ trẻ, khu hỗ trợ khởi nghiệp, thư viện, các lớp học kỹ năng cùng nhiều khu sinh hoạt cộng đồng hiện đại.

Dự án đã được khởi công vào cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm văn hóa thanh niên kiểu mẫu của thành phố, vừa là sân chơi sáng tạo, vừa là “trường học xã hội” cho các thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Nhàn
