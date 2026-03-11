Phải làm cho người dân yên tâm khi sử dụng thực phẩm hằng ngày

TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đề nghị thống nhất quan điểm trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm là phải hướng tới bảo đảm tốt nhất sức khoẻ nhân dân, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày.

Chiều 11/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật - chủ trì phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.



Phiên họp cho ý kiến về: Dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, trong quá trình hoàn thiện đề án, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bảo đảm đồng bộ với kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; trình Bộ Chính trị thông qua trước khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc.

Về dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” đã được Bộ Chính trị thông qua và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013; bảo đảm đồng bộ các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” gắn với mô hình tăng trưởng mới.

Liên quan tới Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp cần lưu ý một số nội dung.

Cụ thể, cần tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội XIV, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tiễn; sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp mình và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Về việc hoàn thiện Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị thống nhất quan điểm trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm là phải hướng tới bảo đảm tốt nhất sức khoẻ nhân dân, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hằng ngày; phải làm cho doanh nghiệp làm ăn chân chính được bảo vệ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh theo đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã ban hành.

Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý cần quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về thực phẩm của các bộ, UBND các cấp thống nhất một đầu mối theo đúng Chỉ thị 17 của Ban Bí thư; tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tại địa phương. Tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm trong thời gian sớm nhất.