Từ vụ nhếch nhác quán bia, phở ở Hà Nội: Vì sao nhà hàng '4 không' vẫn có thể hoạt động?

PV
TPO - Dù không có đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế theo quy định, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và PCCC, nhưng Nhà hàng Vườn bia 38 vẫn hoạt động công khai nhiều năm nay. Đáng chú ý, nhà hàng này từng bị đình chỉ nhưng sau đó đã mở cửa trở lại dù chưa đáp ứng được bất kỳ điều kiện kinh doanh nào.

Liên quan đến thông tin một số cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) mà Tiền Phong đã phản ánh, bà Lê Ngọc Hoa, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Láng cho biết: Ngày 9/3, phường đã lập đoàn để kiểm tra đối với Nhà hàng Vườn bia 38 (số 101- C5 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng).

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, lực lượng chức năng phường Láng đã xuống kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi lấn chiếm vỉa hè với số tiền phạt 2,5 triệu đồng.

Theo bà Hoa, nhà hàng Vườn bia 38 được chủ cơ sở thuê lại đất khu tập thể để kinh doanh. Theo quy định Luật Nhà ở thì chung cư, tập thể chỉ được dùng để ở, không được kinh doanh. Do đó, nhà hàng này và nhiều cơ sở tương tự (kinh doanh ăn uống tại khu vực nhà tập thể, chung cư) không có đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP...

Bà Hoa khẳng định sẽ 'xử lý theo quy định', song chưa cung cấp thông tin cụ thể việc xử lý đối với quán bia này và hẹn một ngày khác sẽ thông tin đầy đủ.

Được biết, nhà hàng là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện. Theo quy định, để hoạt động, cơ sở cần phải có các giấy tờ gồm: Đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu bia (dành cho những quán ăn có bán rượu, bia); Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC. Ngoài ra, chủ cơ sở phải nộp thuế, phí theo quy định.

Quy định là thế, tuy nhiên trao đổi với PV Tiền Phong, bà Ph.- chủ nhà hàng Vườn bia 38 (số 101- C5 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng) thừa nhận, do đất thuê lại của công ty nên nhà hàng chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP...

Cảnh nhếch nhác tại Nhà hàng Vườn bia 38.

Đáng chú ý, chủ cửa hàng cũng cho biết, nhà hàng mở được mấy năm, cũng có giai đoạn bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do thiếu các loại giấy tờ. Từ tháng 1/2025, nhà hàng hoạt động trở lại cho đến nay.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, phường Láng đã xuống kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi lấn chiếm vỉa hè với số tiền phạt 2,5 triệu đồng. Hiện tại, phường và đoàn kiểm tra của thành phố đang tiếp tục làm việc, làm rõ các nội dung khác.

Cũng liên quan đến vấn đề ATTP mà Tiền Phong đã phản ánh, Phòng Văn hoá- xã hội phường Thanh Xuân cho biết, sau khi nhận được thông tin về quán phở Dũng (phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân) có dấu hiệu không đảm bảo ATTP, phòng đã báo cáo lãnh đạo phường và sẽ lập đoàn kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố mỗi ngày phục vụ hàng trăm lượt khách. Tuy nhiên, vấn đề ATTP đang bị nhiều cơ sở kinh doanh xem nhẹ, trong đó có nhà hàng Vườn bia 38 và Phở Dũng (phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân).

