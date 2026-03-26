Hà Nội quy định 9 biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ

TPO - Các biểu hiện đùn đẩy, né tránh và thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, như tham mưu "lòng vòng", né tránh quan điểm, né tránh ký, quyết định, chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm chính đến cùng với nội dung tham mưu...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc vừa ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức. Đồng thời, cần nắm vững chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm; hiểu rõ yêu cầu, những điểm mới, khâu đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của thành phố.

Đặc biệt, phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Thống nhất hình thành “tầm nhìn mới, tư duy mới, hành động mới”, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, từ chú trọng quy trình sang chú trọng kết quả, từ điều hành theo kinh nghiệm sang điều hành dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện.

Về phân cấp, ủy quyền, trao quyền, giao nhiệm vụ, bố trí nguồn lực gắn với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm thực thi, thành phố thực hiện chủ trương phân cấp, ủy quyền, trao quyền, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhất là người đứng đầu, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền.

Việc phân cấp, ủy quyền, trao quyền phải gắn với bảo đảm đầy đủ, đồng bộ các nguồn lực, điều kiện thực thi, bố trí nhân lực theo vị trí việc làm, bảo đảm đúng người, đúng việc, đủ năng lực và rõ trách nhiệm, bố trí vật lực, gồm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, kinh phí, trang thiết bị và phương tiện cần thiết, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định, quy trình, quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, phân cấp, ủy quyền cụ thể...

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ trong toàn hệ thống chính trị thành phố, coi đây là yêu cầu bắt buộc và chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình giải quyết công việc, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu...

Đáng chú ý, phụ lục Chỉ thị nêu rõ gợi ý để nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực thực thi và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trong đó, nhóm vi phạm kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ gồm 12 biểu hiện, như: không tôn trọng ý kiến tập thể, không chấp hành phân công của tổ chức, lựa chọn vị trí công tác theo động cơ cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ...

Nhóm vi phạm do thiếu chủ động, đùn đẩy, né tránh và thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ gồm 9 biểu hiện, như tham mưu "lòng vòng", né tránh quan điểm, không xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, không chịu trách nhiệm chính đến cùng với nội dung tham mưu... Ngoài ra, việc đùn đẩy lên cấp trên hoặc chuyển ngang sang đơn vị khác, né tránh ký, quyết định, chịu trách nhiệm cũng là biểu hiện chính trong nội dung này.

Nhóm cuối cùng là vi phạm trong thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích đổi mới, gồm 4 biểu hiện. Trong đó có việc không tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, để tồn tại tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.