Bí thư Hà Nội: Việc gì rõ thì làm ngay, vướng thì tháo gỡ ngay, chậm thì xử lý ngay

TPO - Nói về các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, hằng tuần phải kiểm đếm các nhiệm vụ thực hiện; việc gì rõ thì làm ngay, vướng thì tháo gỡ ngay, chậm thì xử lý ngay".

Ngày 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy giao ban quý I/2026 đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, trong thời gian qua, hệ thống chính trị thành phố đã có những nỗ lực rất lớn trong triển khai đồng bộ 3 nhóm nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trong thời gian tới, việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị phải trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cán bộ có trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ được giao cần nghiên cứu đầy đủ, tính toán kỹ, tạo ra sự đột phá và sáng tạo đến cùng để có những sản phẩm cụ thể. “Chúng ta phải trả lời được các câu hỏi: Làm cái gì? Ra sản phẩm gì? Ai chịu trách nhiệm? Bao giờ xong? Và phải chịu trách nhiệm đến cùng”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Bí thư Hà Nội, số liệu mà không thông thì hệ thống không chạy, dữ liệu không "sạch" thì điều hành không chính xác, dữ liệu không dùng chung thì chuyển đổi số không thể đi vào thực chất. Từ đó, ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương phải xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu; đồng thời chỉ đạo Công an thành phố phải chịu trách nhiệm chính trong việc này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực chất từ cơ sở. “Chúng ta không còn đường lùi nữa, phải làm đến cùng”, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội chỉ rõ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, phải tạo ra sản phẩm cụ thể từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài toán lớn nhất hiện nay là phát triển hiệu quả Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Vì vậy, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu công nghệ cao này phải đặt ở vị trí trọng tâm.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu phát triển công nghệ và các tập đoàn công nghệ chiến lược của Thủ đô để tạo động lực mới cho các lĩnh vực cùng phát triển. Đối với các công nghệ chiến lược, phải ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn. Khu công nghệ cao, cụm công nghiệp phải được chuyển dần sang thế hệ mới; đồng thời mở rộng những lĩnh vực mới như công nghệ cao, công nghệ vi sinh, y tế, giáo dục...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chúng ta thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn Hà Nội, là triển khai nâng cao hơn so với toàn quốc và tiệm cận với khu vực, thế giới", ông Ngọc khẳng định, đồng thời lưu ý, hằng tuần phải kiểm đếm các nhiệm vụ thực hiện; việc gì rõ thì làm ngay, vướng thì tháo gỡ ngay, chậm thì xử lý ngay".

