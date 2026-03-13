Khánh thành Trung tâm Vũ trụ hiện đại tại Hoà Lạc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc có cơ sở hạ tầng hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ - ngành công nghệ được xác định là chiến lược của Việt Nam.

Sáng 13/3 tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc diễn ra lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Đây là tổ hợp cơ sở hạ tầng hiện đại, quan trọng phục vụ cho việc phát triển ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam.

Trung tâm bao gồm nhiều hợp phần như Trung tâm Điều hành; Trung tâm Khai thác và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vệ tinh, Trung tâm gia công, Hệ thống mặt đất với Ăng ten đường kính 9,3 m, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, Trung tâm đa phương tiện, Nhà khách Quốc tế.

Lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng phát triển các công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

trung-tam-vu-tru-viet-nam.jpg
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hoà Lạc.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là hợp phần quan trọng của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Dự án khoa học công nghệ cao đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, với mục tiêu tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ vệ tinh quan sát Trái đất.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và giám sát môi trường thông qua dữ liệu viễn thám, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, một nhiệm vụ quan trọng khác của Dự án là chế tạo, phóng Vệ tinh LOTUSat-1 - vệ tinh quan sát Trái đất sử dụng cảm biến radar (SAR), đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ thông qua việc đào tạo nhân lực.

bao-tang-vu-tru-viet-nam.jpg
Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam trong tổ hợp Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hoà Lạc.

Đến nay, Dự án đã hoàn thành toàn bộ hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản tại Nhật Bản với 36 Thạc sĩ Công nghệ vũ trụ và thiết kế chế tạo 01 vệ tinh thử nghiệm MicroDragon (50 kg). Ngày 18/1/2019, vệ tinh MicroDragon đã được phóng thành công lên không gian bằng tên lửa đẩy Epsilon-4.

Vệ tinh LOTUSat-1, vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam cũng đã hoàn thành chế tạo, hệ thống mặt đất đã được lắp đặt và bàn giao, đội ngũ nhân lực vận hành cũng được đào tạo bài bản tại Nhật Bản.

Theo PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, đến nay hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực của Dự án đã sẵn sàng cho giai đoạn vận hành, khai thác và phát triển ứng dụng công nghệ vũ trụ.

anh-3.jpg
Việt Nam đã xây dựng được đội ngũ nhân lực về phát triển công nghệ vũ trụ.

Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia khẳng định công nghệ vũ trụ là một trong những ngành công nghệ chiến lược, Việt Nam cần sớm ban hành các chiến lược nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khai thác, phát triển không gian vũ trụ.

Ngành công nghệ vũ trụ cũng nằm trong danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 3 nhóm sản phẩm chính gồm vệ tinh viễn thám và viễn thông tầm thấp; trạm mặt đất và điều khiển vệ tinh; thiết bị bay không người lái. Trong đó thiết bị bay không người lái nằm trong danh mục 6 sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay.

Nguyễn Hoài
