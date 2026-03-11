TPHCM sắp khởi công dự án Trung tâm dữ liệu AI trị giá 2,1 tỷ USD

TPO - Dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh giữa Công ty AIC và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng các đối tác quốc tế thực hiện. Các hạng mục đầu tư gồm trung tâm dữ liệu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp thoát nước và các thiết bị điện toán hiệu năng cao.

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM với Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về đầu tư Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung ở xã Củ Chi.

Tại buổi lễ, Sở KH&CN TPHCM cùng Công ty AIC và các đối tác quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đồng thời trao hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược phát triển hạ tầng số và kinh tế số của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chứng kiến Sở KH&CN TPHCM cùng Công ty AIC và các đối tác quốc tế ký kết MOU về đầu tư Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Ảnh: Lê Thoa

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM, cho biết KH-CN và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Trong xu thế đó, hạ tầng dữ liệu và năng lực điện toán giữ vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số.

Giám đốc Sở KH&CN TPHCM Lâm Đình Thắng trao đổi tại buổi làm việc.

Cũng theo ông Thắng, dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh giữa Công ty AIC và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cùng các đối tác quốc tế thực hiện. Các hạng mục đầu tư gồm trung tâm dữ liệu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, cấp thoát nước và các thiết bị điện toán hiệu năng cao.

Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ phát triển một “AI Factory” với công suất khoảng 50MW, tương đương 28.000 bộ xử lý đồ họa (GPU). Trung tâm được thiết kế để cung cấp năng lực điện toán phục vụ các ứng dụng AI và điện toán hiệu năng cao cho khách hàng trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần hình thành năng lực AI có chủ quyền của Việt Nam. Theo kế hoạch, toàn bộ vốn đầu tư dự kiến sẽ được giải ngân, hoàn tất vào cuối quý I/2027.

Theo ông Oliver Jones, đồng sáng lập AIC, doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và chính quyền TPHCM trong quá trình chuẩn bị dự án. Trong bối cảnh AI bùng nổ trên toàn cầu, việc xây dựng hạ tầng điện toán hiệu năng cao là điều kiện quan trọng để phát triển công nghệ mới. AIC mong muốn mang các công nghệ tiên tiến từ các đối tác hàng đầu thế giới đến Việt Nam, trong đó có các hệ thống GPU của NVIDIA nhằm xây dựng nhà máy AI quy mô lớn.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng dự kiến kết nối các chuyên gia quốc tế, đối tác công nghệ và khách hàng toàn cầu tham gia vào hệ sinh thái AI tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là dự án đầu tiên về AI Data center tại TPHCM nên lãnh đạo thành phố rất quan tâm. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, dự án đã đi đến ký kết và dự kiến khởi công vào dịp kỷ niệm 30/4 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị các bên hợp tác thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình như đã cam kết, sớm đưa công trình vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển chung theo tinh thần “win-win”.