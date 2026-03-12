Nền tảng AI của người Việt nhận sáng chế quốc tế

TPO - Mới đây, nền tảng AI Agentic Automation Akabot của FPT đã được cấp bằng sáng chế tại Đài Loan (Trung Quốc), khẳng định năng lực phát triển công nghệ AI của Việt Nam, ngành công nghệ đứng đầu danh sách công nghệ chiến lược.

Nền tảng AI Agentic Automation Akabot do FPT phát triển vừa được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đài Loan (Trung Quốc) cấp bằng sáng chế cho công nghệ tự động tách nhỏ và phân loại tài liệu đầu vào bằng Machine Learning.

Công nghệ này cho phép hệ thống tự động nhận diện, tách nhỏ và phân loại nhiều loại tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng hay biên bản nghiệm thu với tốc độ và độ chính xác cao.

Trong các quy trình vận hành truyền thống, việc xử lý và phân loại một bộ tài liệu có thể mất khoảng 15 phút. Với công nghệ của Akabot, quá trình này được rút ngắn xuống còn chưa đầy một phút, giúp doanh nghiệp có thể xử lý từ 300 - 400 bộ tài liệu mỗi ngày, qua đó nâng cao đáng kể hiệu suất vận hành và giảm tải cho các quy trình xử lý thủ công.

Bằng sáng chế tại Đài Loan (Trung Quốc) bảo hộ toàn diện hệ thống máy tính, phương pháp thực hiện và các phương tiện lưu trữ của giải pháp, qua đó bảo vệ thuật toán cốt lõi của Akabot trước các nỗ lực sao chép công nghệ.

Bằng sáng chế do Đài Loan (Trung Quốc) cấp cho sản phẩm AI của FPT.

Trước đó, công nghệ máy học tách và phân loại dữ liệu của nền tảng này cũng đã được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế từ năm 2023 và hiện đang được ứng dụng trong các giải pháp như Akabot Vision, UBot Invoice cho gần 2.000 khách hàng trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, FPT cũng trở thành đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách 16 nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tuỳ chỉnh toàn cầu do Constellation Research - doanh nghiệp nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và những công nghệ mang tính đột phá tại Silicon Valley (Mỹ) công bố, bên cạnh các tập đoàn công nghệ và tư vấn toàn cầu như IBM, Accenture, Deloitte, Capgemini, Infosys, TCS và Wipro.

FPT là đại diện của Việt Nam trong danh sách 16 nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tuỳ chỉnh toàn cầu.

Theo Constellation Research, thị trường dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các doanh nghiệp ngày càng cần những hệ thống phần mềm có khả năng thích ứng cao và tích hợp sâu các công nghệ mới như AI tạo sinh, tự động hóa và kiến trúc AI agents.

Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm phải sở hữu năng lực thiết kế và xây dựng các hệ thống phần mềm thông minh, tích hợp dữ liệu và AI để đáp ứng các yêu cầu vận hành ngày càng phức tạp của doanh nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo đứng đầu trong danh sách 11 ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam với 6 sản phẩm trọng điểm gồm mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; trợ lý ảo; trí tuệ nhân tạo chuyên ngành; trí tuệ nhân tạo phân tích; bản sao số (Digital Twin); vũ trụ ảo (Metaverse).

Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây đã ban hành Kế hoạch thu hút 100 chuyên gia giỏi tham gia các chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo trọng điểm cấp quốc gia.