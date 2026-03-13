Cơn sốt ‘nuôi tôm hùm’ làm việc thay người

TPO - Từ soạn thảo báo cáo, sắp xếp email đến đặt vé máy bay, tác nhân trí tuệ nhân tạo OpenClaw đang gây ra cơn sốt tại Trung Quốc. Trên các mạng xã hội, ngày càng nhiều người nói về việc “nuôi tôm hùm” và chia sẻ những điều mà nó có thể làm.

Một sự kiện cài đặt OpenClaw gần trụ sở của Baidu ở Bắc Kinh ngày 11/3. (Ảnh: CNA)

Ảnh chụp màn hình được mọi người đưa lên mạng cho thấy, trợ lý ảo này có thể soạn báo cáo, sắp xếp email và thậm chí đặt vé máy bay.

“Tôm hùm” ở đây không liên quan đến hải sản. Thuật ngữ này ám chỉ OpenClaw, một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở, với cái tên xuất phát từ logo tôm hùm đỏ của nó.

OpenClaw nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng công nghệ mới nhất tại Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển công nghệ, doanh nghiệp và người dùng phổ thông, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy ứng dụng AI trong nhiều ngành công nghiệp.

Hiện chưa có số liệu chính thức về mức độ phổ biến của công cụ này. Tuy nhiên, sự nhiệt tình thể hiện ở việc lan truyền hướng dẫn cài đặt, nhiều công ty tổ chức các buổi hướng dẫn để giúp người mới thiết lập phần mềm.

Các nhà phân tích cho rằng việc OpenClaw được tiếp nhận nhanh chóng phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính sách đối với trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc, cùng với hệ sinh thái công nghệ tích hợp chặt chẽ cho phép các công cụ mới lan rộng nhanh chóng giữa doanh nghiệp, nhà phát triển và người dùng.

OpenClaw về bản chất là tác nhân AI (AI agent).

Các chatbot như ChatGPT chủ yếu trả lời câu hỏi, còn tác nhân AI được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ.

Với sự cho phép của người dùng, chúng có thể mở ứng dụng, tìm kiếm thông tin, so sánh giá, tạo tài liệu và hoàn thành các quy trình nhiều bước với mức giám sát tối thiểu của con người.

OpenClaw do nhà phát triển người Áo Peter Steinberger tạo ra. Kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2025, công cụ này đã bùng nổ về mức độ phổ biến.

Đây là một trong những dự án phát triển nhanh nhất trong lịch sử GitHub – nền tảng dành cho nhà phát triển sử dụng AI lớn nhất thế giới. Bản thân Steinberger cũng đã được OpenAI tuyển dụng vào tháng trước.

Sự quan tâm đến tác nhân AI đang gia tăng trên toàn cầu. Các buổi gặp gỡ của nhà phát triển tại những thành phố như New York và San Francisco đã thu hút đông đảo người đến thử nghiệm phần mềm tương tự.

Tại Singapore, một buổi gặp gỡ cộng đồng OpenClaw gần đây đã thu hút hơn 500 người tham dự. Ban tổ chức cho biết đây là buổi gặp gỡ dự án mã nguồn mở có lượng người tham gia đông nhất tại nước này.

Tại Trung Quốc, quy mô và tốc độ tiếp nhận đặc biệt nổi bật.

Nhiều công ty lớn đã tổ chức các buổi cài đặt OpenClaw. Tập đoàn công nghệ Tencent tổ chức một buổi như vậy đầu tháng này tại trụ sở ở Thâm Quyến, thu hút hàng dài người xếp hàng.

Những hàng người tương tự cũng xuất hiện gần trụ sở Baidu ở Bắc Kinh vào ngày 11/3, khi khoảng 1.000 người tham dự buổi cài đặt tương tự do công ty tổ chức.

Nhiều người mang theo laptop, số khác cầm những con thú nhồi bông hình tôm hùm thắng được từ máy gắp thú do ban tổ chức đặt tại chỗ. Sự kiện cũng thu hút nhân viên văn phòng xung quanh, cùng gia đình và bạn bè của họ.

Chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ xu hướng này. Các quận tại Thâm Quyến và Vô Tích đã đưa ra dự thảo chính sách nhằm hỗ trợ một hệ sinh thái xoay quanh OpenClaw.

Rủi ro bị lạm dụng

Dù có thể cài đặt miễn phí, việc vận hành OpenClaw thường cần một máy chủ đám mây, có thể chỉ tốn khoảng 99 nhân dân tệ mỗi năm trên một số nền tảng điện toán đám mây Trung Quốc.

Bất chấp sự hào hứng và cơn sốt, các chuyên gia cảnh báo công nghệ này vẫn đang phát triển và đặt ra những vấn đề đáng lo ngại về an ninh, độ tin cậy và khả năng bị lạm dụng.

Do hệ thống của OpenClaw cho phép người dùng cài đặt các “skills” (kỹ năng) từ bên thứ ba để mở rộng khả năng của tác nhân, những công cụ thiết kế kém hoặc độc hại có thể làm lộ dữ liệu nhạy cảm hoặc thực hiện hành động ngoài ý muốn.

OpenClaw cũng có thể cần quyền truy cập thiết bị ở mức cao để thực hiện một số nhiệm vụ tự động, làm tăng nguy cơ truy cập hệ thống trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu.

Theo Bloomberg, các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, trong đó có các ngân hàng lớn, gần đây nhận được thông báo không cài đặt OpenClaw trên thiết bị văn phòng vì lý do an ninh.