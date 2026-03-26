Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng làm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật

TPO - Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Ủy viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật thuộc Viện KSND Tối cao.

Chiều 26/3, Viện KSND Tối cao tổ chức Lễ công bố quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật thuộc Viện KSND Tối cao.

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Ủy viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật thuộc Viện KSND Tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/4/2026.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng nhận hoa chúc mừng tại buổi lễ.

Phát biểu và chúc mừng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Trần Hải Quân bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng là một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý báo chí.

Ông Trần Hải Quân nhấn mạnh, những kết quả xuất sắc trong gần 30 năm công tác của nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng là cơ sở quan trọng để lãnh đạo Viện KSND Tối cao tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Báo Bảo vệ Pháp luật - cơ quan ngôn luận của ngành Kiểm sát.

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Trần Hải Quân đề nghị nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt đặc thù hoạt động của ngành Kiểm sát và của Báo Bảo vệ Pháp luật; cùng tập thể lãnh đạo Báo đoàn kết, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp việc cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh ngành Kiểm sát nhân dân.

Lãnh đạo Viện KSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật Nguyễn Mạnh Hưng bày tỏ sự trân trọng tới Đảng ủy, lãnh đạo Viện KSND Tối cao, các đơn vị chức năng của Viện KSND Tối cao; Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật đã tin tưởng và giao nhiệm vụ.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm; dốc sức cùng Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Viện KSND Tối cao, Đảng ủy và Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật giao.