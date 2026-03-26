Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nguồn lực bắt đầu từ tư duy, tuổi trẻ phải tiên phong nghĩ sâu, làm lớn

TPO - Trong không khí sôi nổi kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt đầy cảm hứng với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025, cùng cán bộ Đoàn tiêu biểu. Thủ tướng đã gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đổi mới tư duy, dấn thân và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Phạm

Luôn thể hiện vai trò “rường cột của nước nhà”, “lực lượng tiên phong”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên – lực lượng xung kích sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong đó, quan điểm và yêu cầu xuyên suốt của Đảng đặt ra cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phải xây dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê, giỏi công tác thanh niên, công tác thanh vận và là thủ lĩnh, là người bạn đồng hành thân thiết, tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho cả thế hệ thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Thanh niên; về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Lý Tự Trọng là những phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn là sự ghi nhận đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng và tác động lan toả cao đối với đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ đoàn trên toàn quốc.

Chúng ta đặc biệt phấn khởi với những kết quả ấn tượng của các em Lê Kiến Thành, Trần Minh Hoàng và Nguyễn Lương Thái Duy đã đạt những Huy chương Vàng Olympic quốc tế danh giá; các tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh với nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học có tầm ảnh hưởng lớn; Nguyễn Chí Đông với nhiều giải pháp về chuyển đổi số trên nền tảng dữ liệu lớn, mang lại giá trị hàng trăm tỷ đồng; các doanh nhân Phạm Chí Nhu đưa thương hiệu thời trang Việt tăng trưởng đột phá 593% tại thị trường Hoa Kỳ, Lê Thị Hồng điều hành doanh nghiệp đạt doanh thu bình quân 200 tỉ đồng/năm...

Thủ tướng bày tỏ, làm công tác Đoàn phải đam mê, cũng phải hi sinh, phải cháy bỏng và rất nhiều sáng tạo thì phong trào của Đoàn mới sôi nổi được. Từ phong trào mới tạo ra điển hình tiên tiến, tạo ra những người tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu.

Thủ tướng cũng nhiệt liệt chúc mừng 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trên toàn quốc được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Đây là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến, sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tuổi trẻ đóng góp cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn và sự trưởng thành của thanh niên.

Thủ tướng Chính phủ tặng hoa và quà cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: Xuân Tùng

Các thế hệ Thanh niên Việt Nam hôm nay tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của Thanh niên Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò “rường cột của nước nhà”, “lực lượng tiên phong”, “mũi nhọn xung kích” xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáu nhiệm vụ tiên phong của tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới, cùng cơ hội, thách thức từ bối cảnh thế giới hiện nay.

“Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đổi mới tư duy trong suy nghĩ và hành động, quán triệt quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Phương châm là nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, kết nối, hội nhập sâu rộng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng Thanh niên, luôn đặt Thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem Thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc”.

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng, cán bộ Đoàn tiêu biểu và đoàn viên thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hoá khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”.

Để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị tổ chức Đoàn phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó tập trung vào “6 tiên phong”. Cụ thể, tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động sáng tạo. Thanh niên Việt Nam cần xóa bỏ tư duy lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống và sẵn sàng đón nhận cái mới; phải nghĩ xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, đúng thời điểm.

Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân và làm chủ những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những “startup kỳ lân” của Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá, bền vững.

Tiên phong trong dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng đột phá, tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, góp phần phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, tạo ra những giá trị văn hóa mới mang tầm khu vực, thế giới.

Tiên phong trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thanh niên phải không ngại khó, không ngại khổ, có khát vọng cống hiến phát triển của đất nước.

Tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần khẳng định trình độ, năng lực, bản lĩnh, vị thế và giá trị con người Việt Nam nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Tiên phong trong đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cống hiến, làm việc để làm nền tảng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, cán bộ đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Phạm

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy di sản; chủ động mở cửa các không gian văn hoá, làm di tích “sống” lại trong lòng nhân dân. Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh và yêu cầu tiếp tục triển khai rộng rãi đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” – thu thập và biên tập lại thành kho tàng hàng trăm nghìn ký ức của các anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng trong chiến tranh; của những người làm nên những công trình vĩ đại trong thời bình.